KellyChu - APAIE年会相隔13年返港 逾3000国际教育领袖云集 | Executive日记

16小時前
　　2026亚太国际教育协会（APAIE）年会暨展览，昨早正式开幕。APAIE主席、新加坡管理大学副教务长（教育）Venky Shankararaman致辞话，今次年会系历来规模最大一次，有来自70个国家和地区、超过3000名国际高等教育界人士参与。

卢煜明：推动建立伙伴关系

　　年会以「促进亚太区协作 共创全球教育新里程」为主题，开幕礼由醒狮表演揭起序幕。身兼大学校长会召集人的中文大学校长卢煜明，对年会相隔13年后再次在港举办表示感谢，强调中大一直推动国际教育，与APAIE嘅理念相似。佢话，本港作为以联系全球而闻名的城市，相信有助全球建立正面且持久嘅影响，相信与会者嘅参与，将推动建立具建设性嘅伙伴关系。

　　主礼嘅教育局局长蔡若莲强调，香港拥有环球联系网络、世界级基建与丰富文化体验，已准备好同世界各地嘅伙伴合作。

