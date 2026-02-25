KellyChu - 派玩具利是 参观启德园 麦当劳邀50基层家庭赏新春花车 | Executive日记

一直好有爱心嘅香港麦当劳义工队，年初四就联同香港明爱，举办「游览麦当劳50周年新春花车庆马年」活动，同50个基层家庭到访启德体育园，近距离欣赏经典复刻麦当劳新春花车；现场又派发开心乐园餐玩具同麦当劳利是。新一年，小妹继续感受到麦当劳呢份「麦麦分享」嘅爱心同快乐！



观赏花车𠮶阵，麦当劳叔叔、汉堡神偷等一众麦当劳乐园角色，亦现身同一众大朋友小朋友互动合照，现场笑声不断，洋溢浓浓新春喜悦。之后，义工队带领基层家庭，参观启德体育园设施，相信家长同小朋友喺欢笑中，可以感受到呢个香港新地标嘅活力。



值得一提系，每个家庭最后都获赠开心乐园餐玩具同麦当劳利是，大家都开心到爆！



香港麦当劳行政总裁黎韦诗就话，香港麦当劳多年来，秉持「取诸社会、用诸社会」嘅企业精神，帮助社会上有需要嘅人，身体力行为佢哋送上温暖，传递正能量。继去年初，为50个基层家庭举办麦当劳主题天星小轮派对后，好高兴再次同香港明爱携手，透过参观活动，近距离欣赏麦当劳50周年新春花车，等家长同小朋友有与别不同嘅节庆体验，同时将关爱与正能量带进社区，为香港麦当劳50周年增添意义。



KellyChu