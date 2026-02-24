嘉洛 - 《日租家庭》谁说戏子无情！ | 嘉洛的光影世界

孤独是现今日本社会面临的主要危机之一。社会压力、经济困境和都市生活节奏，将许多人推向了边缘，有些人甚至完全退缩到成为「宅居族」。正是这种孤独背景下，出租家人这特殊行业应运而生：它提供陪伴、情感支持、家庭幻象，当然这一切均需付费。近年以这题材为主的电影很多：2012年丹麦纪录片《Rent a Family Inc.》最早介绍了日本这种付费亲人行业，迅速引起广泛关注。德国导演荷索2019年作品《Family Romance, LLC》，讲述了真正「出租家庭」企业家石井裕一受雇假扮一位年轻女孩的父亲故事。坂本武仁2023年作品《Rentaru Famirii'》也采用类似设计，探讨一位母亲为女儿租借父亲后引发的情感冲击。当然本地导演刘伟恒前年也有一部《出租家人》，但只属「催泪电影」（nakeru eiga），探讨社会意义格局不大。



到了容崎光代新作《日租家庭》，改由班顿费沙演的美国演员在东京担任出租家人工作，整个视点即时变得不大相同。除了这老外演员意外因这工作重新找到自己人生目标外，他对依附其四周的人际关系亦有了更深刻的理解，尽管这些关系是人为构建的。如混血女儿米娅，需要一个父亲形象才能考入名校；以及柄本明演陷入痴呆症的退休老演员，渴望在离世前清醒重拾儿时重要回忆等。这些人的一生中某个时刻，成功被一个陌生外国人理解了，将一场虚伪关系转化为真挚情感，这种原先被出租家人公司视为不可超越底线，最后却成为改变一众员工的心灵补充剂。



《日租家庭》跟云温达斯早前作品《新活日常》（Perfect Days）一样，电影中最微小的陪伴也能承载巨大的感情力量，特别是在当代日本这地方，人们渴望亲密，并珍惜这种亲密，即使它其实是以技术手段人为制造出来。正如出租家人公司东主真司（平岳大）开场向老外演员所说，即使日本人在东京生活上百年，也无法揭开它所有的秘密，但一个外国人却最后可以，这可能是外国导演或演员独有的观察力与文化冲击所致。



嘉洛