林国诚 - 风水BB | 五里山

林国诚
21小時前
　　丙午年第一次和大家见面。首先祝本专栏所有的读者今年风生水起，身体健康，财星高照，贵人扶持。如果有按照在这几年的布局分享应该还可以，我见手上的案例全部都可以，最开心是一位好朋友，一直希望可以生一个小朋友，但一直未能成孕，多年来花了大量金钱用了不少方法都无法成功，但年纪已进入为高龄产妇，难度大增，去年勉强一试为她纯用风水布局，因为她俩没有宗教信仰，侥幸地成功产下千金，我自己都觉得是奇迹，因为眼见多年她夫妻的努力，如果去年不成功，机会已经极为渺茫，因为生育年纪早已过了。初五夫妻带BB来拜年，我非常感动，眼见她们可以如愿以偿。与超多朋友一齐见证了，都称小女孩为风水BB。每当不同的案例实现，累积功德是极为重要，风水只是一个助缘，究竟要有多少福报令事情持续，就是我们不停继续多做善行累积功德资粮。不要计较是甚么善事，只要发心清净，一心只为利益众生的事情，不求一点回报，甚至全部不要，回向给众生。

　　今年的藏历和黄历正月是同一时间，因为藏历的置闰计算方法有所不同。藏历的新年正月就是神变月，特别由正月初一至十五所做的功德是十万倍计。神变月是二千五百七十年前在这十五日，示现种种神变，降服了外道六师及其徒弟。如杨柳枝丢到地上，马上生长出巨大得如七宝灿烂的果实，佛陀漱过口的水吐在地上，化成宝地等。所以承佛的慈悲力，在这十五日殊胜的节日，弥补平时没有行善的缺憾。总之任何善恶行都以十万倍计算。放生，供僧，点灯，施棺，都是非常好的功德累积。祝大家福有攸归。

　　续上期的风水案例，宅主因犯流年五黄门为单位加放了专用的风水物品，全年都顺利，而且再买多一个比现在更大的单位。可惜在11月因风水物品挂得不好掉下来，但朋友可能觉得顺利而且已经近年尾和预备搬新屋，并没有挂回物品，一星期左右腿部遇到不常见的意外，拖了几星期最终要做手术，巧合地家人差不多同一时间脚部亦扭伤。故事还未完结，因为今年年头搬去更大的单位，把旧地址租出，当然把原本的风水布局清走。新租客住了一个
2026-02-10 02:00 HKT
