曾安业 - 恭喜理财！ | 安业兴邦

农历新年，最常听见的一句祝福，必定是「恭喜发财」！没有人不向往财运亨通、财源广进，却未必人人意识到，「发财」其实是由「理财」开始。



作为长期关注青年工作的商界一分子，我深明理财教育对年轻人的重要性。中国人说「小富由俭」，西谚智慧「不把鸡蛋放在同一个篮子里」，古今中外都强调成功理财能趋吉避凶的道理。尤其现今世代金融产品五花八门、投资骗案层出不穷，加上社交平台盲目吹嘘「快速致富」的浮幻风气，教育青少年正确理财观念变得更具逼切性。



政府其实已经看见这个问题。2022年推出的《青年发展蓝图》，就把提升青年理财能力列为重要方向，其后接续出招，包括与投资者及理财教育委员会合作推出教材与活动、降低贷款利率上限以保护青年、走入青年宿舍举办讲座，以及在荃湾设立全港首个数码理财教育体验馆等。特首李家超于去年《施政报告》中更明确表示，将深化有关工作。



教育年轻族财务规划



说到底，理财教育的意义，不止关乎个人「钱」途，还关乎整体社会发展。政府近年致力打破「跨代贫穷」瓶颈，而理财知识本身就是一种「隐性资本」。若理财智慧仅限于少数富裕家庭，社会向上流动的阶梯将日益狭窄。透过系统化的教育，让基层子弟掌握财务工具与长线规划，方能缩减「起跑线」上的差距，减少贫穷的代际复制。



此外，理财素养亦是支持青年多元发展的无形支柱。当年轻创业者懂得资金管理、现金流风险与成本控制，其热情与创意才具备转化为事业的稳固土壤，而非化作沉重的负债。



以我所知，现时香港中小学课程已逐步融入理财教育概念，当局不妨考虑进一步向趣味化和规范化方向深进。当年电视问答节目《江山如此多Fun》激发起许多学生对中国历史文化的浓厚兴趣；有奖游戏《百万富翁》更吸引了全家人在电视机前抢答。当局不妨举办如《中学理财百万富翁》的大型校际比赛活动，并辑录成片，在课堂上播放，提高学生的兴趣和关注。



从长远看，甚至可以研究仿效部分欧美国家，把理财科列为高中必修，成为大学取录的参考条件。这样做不是为了培养投资高手，而是让每一个即将踏入社会的年轻人，至少知道借贷的重量、风险的存在，以及时间的力量，为社会筑构稳定底盘。



当然，教导年轻人最有力的「课程」，始终在家庭。父母如何用钱，孩子都看在眼里。理性投资、量入为出、杜绝「洗脚不抹脚」，这些日常的选择，比任何教材都深刻。



当理财成为一种习惯、一种态度，财富自然会在时间的积累中，慢慢走近。希望积极理财规划成为全民风气，新年不只「恭喜发财」，还「恭喜理财」，恭喜成功理财！



曾安业