李纯恩 - 遵守也是借口 | 好好过日子

过年有许多习俗和规矩，现在都成了故事，没甚么人遵从了。比如从前说年初一不能洗头，我起床后就把头洗了，跟刷牙洗脸一样，天天做的事情，不做难受。又说年初一不能倒垃圾，怕倒了财运，我初一早上就把前一晚的垃圾倒了。这都是习惯，习惯势力比甚么势力都大。至于财运，命里有时终须有，命里无时莫强求，又岂在倒一次垃圾洗个头？



煞有介事的迷信当然还是有的，比如年初三「赤口」，许多人说怕这天容易口舌招尤惹事生非，便不去给人拜年，都涌去了车公庙拜车公。这当然也是个借口，本来就有拜车公这个过年的节目，不关赤不赤口甚么事。



一切还是习惯，习惯了说「赤口」这天不方便给人拜年而改去拜车公，若是车公有灵，不知会不会心中有点酸，好像执了二滩。



既然有人遵从相信这一条，本来就不拜年的人如我，年初三那天便也煞有介事说为了少跟人接触以避万一的面红耳赤，这天不见朋友，去了铜锣湾避风塘找白鹭拍照。是日风和日丽，觅食的白鹭穿梭于渔船和游艇之间，远处飞来就停在眼前，伸长了脖子等鱼在水面出现。阳光把各种颜色的船影倒映在水里，水面五光十色像一幅巨大的抽象画布景，白鹭们就在这幅布景画的衬托下滑行飞翔，一会捕一条鱼，一会又捕一条鱼，拍出来的照片都像画一样。这就消磨了半天，度过了「赤口」，没见人，无是非，风凉水冷，轻松愉快。



李纯恩