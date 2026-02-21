李居明 - 大年初五「送五穷」 东南忌见垃圾桶 | 李居明大师会客室

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明
21小時前
专栏
　　今天是大年初五（西历2月21日），是「五路财神」诞辰日，而成为新春拜财神、开工开市的重要日子。今天的开工吉时为中午11时至1时。平时为上午9时至11时。是日冲猴肖老板。

　　今年想揾快钱，向「东南」便是马年的风水招财方位！快找出家中及写字楼的东南方，向之即可。并在东南方放银纸柜或大财箱。内置美金、人民币及港币等，今年必令你喜出望外。

　　年初五生活全面回复正常，包括使用利器、扫地等。传统上年初五有「剁砧板」的文化，这一天你剁砧板的声音越大，左邻右里也听到，代表你家有肉、有东西可剁，亦即代表你家富有。亦代表四面的小人和敌人皆被赶走。这个传统与包饺子「将小人的口封住」是异曲同工，所以今年大年初五要再吃一次饺子！

　　大年初五不仅是「接财神」的日子，也是传统的「送穷日」。当天应清走五袋垃圾，代表送走「五穷」，包括：智穷、名穷、学穷、命穷、交穷。亦可以在一个垃圾袋上写个「五」字代表「送五穷」。

　　厨房有灶君财神加持力，灶君为财神，厨房主财，家中厨房的垃圾桶置于财位，那便是破财局，因此，家家户户必须查一查你家中厨房的垃圾桶，今年切勿安置在东南方，财神一遇上垃圾，必破财无疑。

　　西北见门、见大窗乃破财大凶门！如关起来或长期拉窗帘也可减少破财机会。今天「弘法山大师堂」举行财神法会，「妈哈迦拿大财神」秘佛开扉，欢迎莅临参拜祈福！

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
李居明

