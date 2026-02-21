李纯恩 - 中签最好 | 好好过日子

年初二，两个乡绅去车公庙求签，一个说是为香港求，一个说是为沙田求。前者求了个中签，后者求了个下签，不知信谁好。



这种事情现在已不过是新闻报道多一日话题而已，没甚么人真的会上心了。其实许多美其名曰「传统」的事情都一样，到时到候走个过场，让那些喜欢出场面的人煞有介事一下，新闻记者也可以有个话题交差。



人生有三衰六旺，便如一个签筒，里面上中下签齐备，随着岁月摇动，筒里的签自然会一枝一枝跳出来，有时上上签，有时下下签，忽喜忽忧。若想安安稳稳过一世，那倒是最好每一次都跳一枝中签出来。如果一辈子都是「中签」，那日子才叫过得太平。



所谓上中下签，也是比较而论，一个人的下签，落在另一个人身上，或许已算中签，反之，有的人的上签，对另一些人来说，却可能是下签。社会环境也一样，有的地方平安繁荣，有的地方炮火连天，若以签论，前者的所谓下签对于后者来说，或许已是天天的祈求。反之，给你上上签也欲哭无泪。



运势永远是一条抛物线，有起必有落，有上必然有下，凡事极端了都令人吃不消，高处不胜寒，低处又太苦，可以身居中流则最是平稳。所以中签最好，既不叫人亢奋，也不令人沮丧，日子过得安稳，人心最定。



李纯恩