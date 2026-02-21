Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 中签最好 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
21小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　年初二，两个乡绅去车公庙求签，一个说是为香港求，一个说是为沙田求。前者求了个中签，后者求了个下签，不知信谁好。

　　这种事情现在已不过是新闻报道多一日话题而已，没甚么人真的会上心了。其实许多美其名曰「传统」的事情都一样，到时到候走个过场，让那些喜欢出场面的人煞有介事一下，新闻记者也可以有个话题交差。

　　人生有三衰六旺，便如一个签筒，里面上中下签齐备，随着岁月摇动，筒里的签自然会一枝一枝跳出来，有时上上签，有时下下签，忽喜忽忧。若想安安稳稳过一世，那倒是最好每一次都跳一枝中签出来。如果一辈子都是「中签」，那日子才叫过得太平。

　　所谓上中下签，也是比较而论，一个人的下签，落在另一个人身上，或许已算中签，反之，有的人的上签，对另一些人来说，却可能是下签。社会环境也一样，有的地方平安繁荣，有的地方炮火连天，若以签论，前者的所谓下签对于后者来说，或许已是天天的祈求。反之，给你上上签也欲哭无泪。

　　运势永远是一条抛物线，有起必有落，有上必然有下，凡事极端了都令人吃不消，高处不胜寒，低处又太苦，可以身居中流则最是平稳。所以中签最好，既不叫人亢奋，也不令人沮丧，日子过得安稳，人心最定。

李纯恩

最Hit
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
13小時前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
5小時前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
财政司副司长黄伟纶今日召开记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿
社会
5小時前
六合彩2亿新春金多宝︱头奖5注中每注派逾4200万 即睇幸运儿系咪你！
社会
13小時前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
11小時前
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
时事热话
7小時前
海洋公园最后一只北极狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居关闭网民不舍：两个礼拜前先见过.....
海洋公园最后一只北极狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居关闭网民不舍：两个礼拜前先见过.....
生活百科
10小時前
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
影视圈
4小時前
陆永北上发展猪笼入水 新界复式豪宅户外花园大到变排球场 巨型睡房配置大露台媲美打工仔居所
陆永北上发展猪笼入水 新界复式豪宅户外花园大到变排球场 巨型睡房配置大露台媲美打工仔居所
影视圈
8小時前
更多文章
李纯恩 - 过年就是这样 | 好好过日子
　　初四启市，在此祝各位新春快乐，马年吉祥，阖家安康，诸事顺遂，想吃有胃口，想花有余钱，想出游马上成行，想结婚马上成亲，想生仔马上有孕，做老板的生意兴隆，打工的连番加人工，喜见的人常见，不喜见的人迎面过来也看不见，心想事成。 　　马年到了，大年初一早上手机叮叮咚咚响，全是朋友发来的新年贺词，好话说尽，看了叫人喜气洋洋。马年的吉祥话里最多「马」字应景，祝福也都「马上」，「马上发财」、「马上有福
2026-02-20 02:00 HKT
好好过日子