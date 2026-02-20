梁家权 - 只有8个位的茶吧 | 好味大过天

东京银座新地标Ginza Six的高层食肆当中，很多都值得一试，年前在13楼「日本桥．鳗．伊势定．莲」吃了传统做法的烧鳗鱼，捧着满腹惊喜出来，在同楼层发现一间相当有型格的酒吧「 Mixology Salon Tokyo」，何不饮一杯，店员却说满额了。「我们可以等啊！」反正楼下很多时尚名店，可以边逛边等。岂料店员不停致歉，请君改日再来。改日？明晚就走啦，可以改哪一天？



日前再来东京，甫抵埗便扑上去，也满额。明白吧内只有6个位加店外两个位，如果随时walk-in都可以入座，即系拍乌蝇，好极有限？只得8个位，却有至少3位有技艺的调酒师，老板个算盘如何打得响，的确是旁观者迷。作为过客，理咁多做乜，最紧要饮得杯落。于是第二天中午开店前赶来，终于可以如愿，而且能坐在吧前－－坐在店外便看不到调酒师的工夫，没看着调校，饮起来总不够味儿。



说它是一间酒吧，不太正确，因为茶才是这酒吧最大的特色，将茶融入鸡尾酒中。蒲惯兰桂坊的潮人都应该同意，Cocktail是从大胆、玩味、冒险、创新中调配出来的，当中用茶的也不少，而银座此酒吧做到更极致和专门。



第一次来，调酒师强力推介经典的Green Tea Fashioned，他一脸庄严地说，重点是京都来的抹茶，并且添一点黑糖、朱古力和香草精华，再选两种威士忌，与浓香的抹茶摇匀，再注入已放了正方形巨大冰块的鸡尾酒杯中，然后必恭必敬轻放一小片金箔，仪式感相当重。有抹茶的经典味道，却又超出甘香的茶韵，不愧是招牌鸡尾酒。



梁家权