Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧冲 - 泰国治安再受质疑 | 笔泰冲动

笔泰冲动
笔泰冲动
胡慧冲
5小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

    近日有台湾媒体报道指，一名台湾网红与大约十名朋友去泰国清迈旅游，入住民宿期间，据称深夜有人上门敲门，自称要收「保护费」，开价约3万泰铢。当事人表示对方态度带压迫感，但因为屋内人数较多，双方冇进一步冲突，亦冇付款，对方最后自行离开！新闻传出之后事件引起不少关注与讨论。由于目前相关资讯主要来自当事人分享，外界既关心旅游安全，也期待更多客观证据能够尽快厘清事件全貌。

    整件事情实在令人忧虑，只可惜现今清迈警方还未对这宗案件有任何的解说，而网上仍未见有关片段或相片流出。其实10个年轻人一齐去旅行遇上这个事情，他们应该都有拍片或拍照的，因此都好希望他们能够将这些证据尽快公开，令到坏人可以绳之于法！

    甚至民宿方面可能都有CCTV的片段，希望相关资料可以早日放出来，一于把这些坏人赶尽杀绝！这不仅有助还原事情经过，也能避免外界过度猜测，同时保障旅客权益。毕竟一旦涉及治安问题，透明资讯对旅游信心与公共安全都相当重要。

    经常讲泰国不是100%安全的地方，正如香港一样也有坏人，也有劫匪也有凶徒，去世界各地旅行提高警觉都是应该的，但情况是否那么恐怖，在曼谷和清迈经常有这些事情发生呢？如果是真的话，都希望泰国警方和泰国旅游局都可以做多一点点，以保障所有游客的安全和信心。

胡慧冲

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
16小時前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
13小時前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
15小時前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
13小時前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
8小時前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
12小時前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
9小時前
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
影视圈
12小時前
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
影视圈
15小時前
更多文章
胡慧冲 - 泰国最新软实力 | 笔泰冲动
&nbsp; &nbsp; 最近泰国软实力（Soft Power）再度成为话题，其中一个焦点来自泰国歌手Kratae的新歌《Bangkok City》。这首MV带起了一股「泰服混搭潮」，片中艺人并没有穿整套传统服装，而是只穿泰式上身服饰，例如Sabai或泰式短上衣，下身配牛仔裤或日常服装，既保留文化元素，又有现代时尚感。 &nbsp; &nbsp; MV推出后迅速在社交平台走红，不少网红及年
2026-02-13 02:00 HKT
笔泰冲动