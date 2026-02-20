胡慧冲 - 泰国治安再受质疑 | 笔泰冲动

近日有台湾媒体报道指，一名台湾网红与大约十名朋友去泰国清迈旅游，入住民宿期间，据称深夜有人上门敲门，自称要收「保护费」，开价约3万泰铢。当事人表示对方态度带压迫感，但因为屋内人数较多，双方冇进一步冲突，亦冇付款，对方最后自行离开！新闻传出之后事件引起不少关注与讨论。由于目前相关资讯主要来自当事人分享，外界既关心旅游安全，也期待更多客观证据能够尽快厘清事件全貌。



整件事情实在令人忧虑，只可惜现今清迈警方还未对这宗案件有任何的解说，而网上仍未见有关片段或相片流出。其实10个年轻人一齐去旅行遇上这个事情，他们应该都有拍片或拍照的，因此都好希望他们能够将这些证据尽快公开，令到坏人可以绳之于法！



甚至民宿方面可能都有CCTV的片段，希望相关资料可以早日放出来，一于把这些坏人赶尽杀绝！这不仅有助还原事情经过，也能避免外界过度猜测，同时保障旅客权益。毕竟一旦涉及治安问题，透明资讯对旅游信心与公共安全都相当重要。



经常讲泰国不是100%安全的地方，正如香港一样也有坏人，也有劫匪也有凶徒，去世界各地旅行提高警觉都是应该的，但情况是否那么恐怖，在曼谷和清迈经常有这些事情发生呢？如果是真的话，都希望泰国警方和泰国旅游局都可以做多一点点，以保障所有游客的安全和信心。



