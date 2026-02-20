七仙羽 - 属蛇桃花旺 事业遇贵人 | 七仙语

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　属蛇人士在蛇年犯太岁，经历了很多的变动，踏入2026年，运势由去年的不好到今年开始变好，告别了2025年谷底，今年有大贵人帮助，并且桃花旺，虽然是雾水桃花年，但是心情开心，喜事连连。

　　属蛇人士受到这些星宿的影响，包括以下一些星宿。

　　禄勋︰代表有正财运，勤劳有功，职场上有升职加薪的机会，有利文职或管理人员。

　　太阳：主贵人运旺、男性贵人相助，能提升气场，化险为夷。

　　咸池：有雾水桃花，交际应酬频繁，人缘佳，有利异性缘。

　　病符：健康方面琐碎毛病多，容易有旧病复发或慢性病缠身，需注意睡眠及抵抗力。

　　亡神：代表失魂、恍神，工作上易出错，情绪容易陷入低潮或产生悲观思想。

　　陌越/的煞：代表需要适应新的环境或转变（如搬家、转职），带来工作与心灵上的压力。

　　天官符：小是非、官非，提醒言行低调，小心契约签署。

　　全年运势明显好转，贵人运强劲，适合拓展人脉和新计划。桃花运佳，人际关系良好，感情桃花旺盛，多人追求，已婚的有机会有孩子。单身者有机会脱单，有伴侣者需与另一半多沟通，避免受「雾水桃花」影响，有伴侣的人士要小心和异性的相处。   

　　健康方面要留意，特别是腰、腿容易痛，泌尿系统有问题，所以不要太操劳。另外，容易有交通事故，开车人士要小心，会容易有交通意外或者被抄牌。

　　事业方面，有贵人提携，工作有升职加薪机会，尤其女性消费者为主的行业更具优势，男士会有女性的贵人帮助。正财稳定，今年的理财计划可见回报，但需谨慎理财，避免高风险投资，见好就收，因为偏财不旺。   

　　整体是稳中求进、开拓发展的时期，尤其在春夏之际把握机会，秋冬时节需防范小人与是非，投资有机会破财。农历四月前仍有负面情绪影响，需保持冷静，六月后能彻底摆脱。

七仙羽

