KellyChu - 恒地迈向50载办两大活动 邀3500人「同乐」迎新岁 | Executive日记

恒基兆业地产今年迎来50周年，为庆祝这半世纪历程，过去一个月已启动多项活动。适逢农历新年，恒地于本月14日及15日分别举办「恒基50载．马年耆乐团年宴」及「恒基兆业地产50周年社区同乐日」，两项活动共邀请3500名长者、年轻人及基层家庭参与，感受佳节喜庆气氛。



团年宴邀请300名来自博爱江夏围村、恒莆新苑两个过渡性房屋项目，以及观塘区基督教家庭服务中心的长者，于美丽华酒店共进团年饭，现场并精心设计非遗吹糖工艺制作摊位、幸运大抽奖和儿童醒狮表演等丰富节目。多位恒基温暖工程义工队成员亦亲手为长者书写挥春，送上新年祝福。



紧接着团年宴，恒基兆业地产50周年社区同乐日与逾20个非牟利团体，包括香港明爱、儿童癌病基金、愿望成真基金、社区客厅及学校等合作，邀请超过3200位长者、年轻人、基层家庭及患病小朋友，参与假中环海滨举行的嘉年华，将爱心和正能量带给更多家庭及群体。



KellyChu