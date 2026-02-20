KellyChu - 笑说：「想教全世界小朋友跳」 汕头女孩新春花车巡游献舞惊艳 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
5小時前
旅发局每年大年初一举行花车巡游贺新春，亦邀请来自五湖四海嘅表演队伍载歌载舞，点燃节日气氛。今年表演队伍中焦点要数「普宁富美青年英歌队」，站于队伍前方C位带头嘅是一名小女孩，她虽然个子小小，但跳起英歌舞嚟却气势十足，令人眼前一亮。

　　小女孩名字系庄恩琪，被誉为「中国小小非遗传承人」。她来自广东汕头潮阳区贵屿镇，由于爸爸和爷爷都系当地英歌队队员，自小耳濡目染下喜欢上英歌舞。她透过模仿大人慢慢学识一些动作和技巧，后来更主动上网自学，请教不同前辈，逐渐掌握左右槌、平槌、拜槌等招式，打鼓、翻觔斗、「走蛇步」这些高难度动作，都难不倒她。

　　英歌系流行于潮汕地区嘅传统民间舞蹈，以表演《水浒传》梁山好汉故事为主题，讲求气势及节奏，边走边舞。庄恩琪年纪虽小，却丝毫没有怯场，她跟随舞队到处演出，步伐铿锵、动作娴熟，全身散发出嘅自信，感染途人。她去年更随「普宁富美青年英歌队」在央视春晚登台亮相。

　　今年来到香港，庄恩琪以一袭粉色战袍打头阵领队，于尖沙咀街头上演气势磅礡英歌舞，吸引众人目光。翌日年初二，「普宁富美青年英歌队」及庄恩琪还去到昂坪市集，让更多香港市民能够近距离感受「中华战舞」魅力。

　　庄恩琪说：「在家门口跳，是给爷爷奶奶和村里人看，热闹；来香港跳，可以跟不同国家和地区的小朋友玩，更热闹。」，「我想教全世界的小朋友怎么跳英歌舞。」父亲则坦言，恩琪跳英歌舞是为兴趣，目前仍以学习为主，空余时间传承非遗。

