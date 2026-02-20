方保侨 - 中国能源优势重塑AI竞赛格局 | 方程式

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　今日系大年初四，祝各位头条日报读者一马当先，马到功成！

　　当全球科技巨头争夺人工智能霸权之际，一场关乎电力供应的隐性战争正悄然展开。中国电力企业联合会最新数据显示，截至2025年底，全国再生能源发电装机容量突破18亿千瓦，占比逾六成。更具指标意义的是，2026年中国太阳能发电装机规模将首次超越煤电，而风电与太阳能合计将占全国发电装机的一半。这绝非单纯的能源转型成就，而是为即将到来的AI时代奠定的战略基石。

　　人工智能发展的本质是算力竞赛，而算力背后是一场电力之争。根据国际能源总署报告，AI专用数据中心电力需求将由2024年的4吉瓦，激增至2035年的123吉瓦，增幅达三十倍。一座百兆瓦规模的AI数据中心，其耗电量相当于十万户家庭用电。训练大型语言模型则需要消耗2.4亿度电。这些数字显示稳定、充沛而成本可控的电力供应已成为AI发展的生命线。

　　中国的能源优势并非偶然，过去三年，中国太阳能年均新增装机容量高达270吉瓦，扩张速度居全球之冠。在建的大型公用事业规模太阳能及风电项目合计装机容量达339吉瓦，占全球总量近三分二，是美国的八倍有余。这种规模化的清洁能源建设，配合强大的电网基础设施，展现了强大的电力调配能力。

　　马斯克曾直言：「未来谁能解决电力问题，谁才能真正赢得AI竞赛。」当AI成为新一轮科技革命的核心引擎时，电力重要性早已与晶片并列。中国在再生能源的迅速崛起，不仅让其在全球能源转型中占据主导，更为AI产业构筑了坚实后盾。这场攸关未来主导权博弈，中国凭借能源自给及绿电优势，正逐步掌握通往AI时代的能源话语权。

香港互动市务商会创会会长
香港资讯科技商会荣誉会长
方保侨

