Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 过年就是这样 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
5小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　初四启市，在此祝各位新春快乐，马年吉祥，阖家安康，诸事顺遂，想吃有胃口，想花有余钱，想出游马上成行，想结婚马上成亲，想生仔马上有孕，做老板的生意兴隆，打工的连番加人工，喜见的人常见，不喜见的人迎面过来也看不见，心想事成。

　　马年到了，大年初一早上手机叮叮咚咚响，全是朋友发来的新年贺词，好话说尽，看了叫人喜气洋洋。马年的吉祥话里最多「马」字应景，祝福也都「马上」，「马上发财」、「马上有福」、「马上好运」之类，收了许多，突然有一位送来的祝福叫「马上风流」，乍见前三个字吃了一惊，还好尚有第四个「流」字，这「马上风」即系流嘢啦！

　　女儿家里收养了两只小狗，做了AI图片，给小狗穿上马形外套，扮成个马样，这倒合了香港人喜欢的一句新年贺词，叫作「狗马亨通」。狗马都是可爱动物，比许多人忠诚。中国玉雕中有一款「马上封侯」，玉马上雕了一只玉猴，是好意头的艺术品，马年最能派上用场了。反正在这三四天之内，只要是好意头的话，不怕说，再肉麻也叫人受落。

　　新年便是这样，轻轻松松，无所用心，高兴就好。除了互相发电子贺卡，少不得跟些朋友通通电话，恭贺新禧。在甚么都用短讯传达的年代，可以听见真人的声音不但高兴，还有一丝难能可贵。以前写信会写「见字如面」，那因为是亲笔信，有笔迹可寻。现在的短讯就少了这一份亲切感，见字不一定如面，只有打电话了，听声如面。通电话的朋友平时也不常见，电话拜年自然又会说些好意头的话，恭祝些讨人喜欢的事情，十全十美，也不当真，反正听了高兴就是，马上这个马上那个，马年第一天，马屁拍得特别爽，人人乐呵呵互拍马屁，嘴甜舌滑，把专业马屁精的生意统统抢光。

李纯恩

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
16小時前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
13小時前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
15小時前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
13小時前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
8小時前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
12小時前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
9小時前
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
影视圈
12小時前
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
影视圈
15小時前
更多文章
李纯恩 - 收炉了 | 好好过日子
　　今天大年廿九，今年没有年卅，所以明天就是新年了。 　　中国人以今天作为一年之终结，今晚收炉，明天过年。我们写稿的也一样，今天这一篇就是岁晚收炉之作，再跟各位见面的时候，蛇去马来，已是新年。 　　以往此时，总有些新年展望，盼望来年如何如何。但随着年纪增长，越来越知道世事难料，展望还是少一些好。只因展望便是期望，有期望就是有所求，求得到固然好，求不到，期望会化成失望，失望的后果可大可小
2026-02-16 02:00 HKT
好好过日子