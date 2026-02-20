李纯恩 - 过年就是这样 | 好好过日子

初四启市，在此祝各位新春快乐，马年吉祥，阖家安康，诸事顺遂，想吃有胃口，想花有余钱，想出游马上成行，想结婚马上成亲，想生仔马上有孕，做老板的生意兴隆，打工的连番加人工，喜见的人常见，不喜见的人迎面过来也看不见，心想事成。



马年到了，大年初一早上手机叮叮咚咚响，全是朋友发来的新年贺词，好话说尽，看了叫人喜气洋洋。马年的吉祥话里最多「马」字应景，祝福也都「马上」，「马上发财」、「马上有福」、「马上好运」之类，收了许多，突然有一位送来的祝福叫「马上风流」，乍见前三个字吃了一惊，还好尚有第四个「流」字，这「马上风」即系流嘢啦！



女儿家里收养了两只小狗，做了AI图片，给小狗穿上马形外套，扮成个马样，这倒合了香港人喜欢的一句新年贺词，叫作「狗马亨通」。狗马都是可爱动物，比许多人忠诚。中国玉雕中有一款「马上封侯」，玉马上雕了一只玉猴，是好意头的艺术品，马年最能派上用场了。反正在这三四天之内，只要是好意头的话，不怕说，再肉麻也叫人受落。



新年便是这样，轻轻松松，无所用心，高兴就好。除了互相发电子贺卡，少不得跟些朋友通通电话，恭贺新禧。在甚么都用短讯传达的年代，可以听见真人的声音不但高兴，还有一丝难能可贵。以前写信会写「见字如面」，那因为是亲笔信，有笔迹可寻。现在的短讯就少了这一份亲切感，见字不一定如面，只有打电话了，听声如面。通电话的朋友平时也不常见，电话拜年自然又会说些好意头的话，恭祝些讨人喜欢的事情，十全十美，也不当真，反正听了高兴就是，马上这个马上那个，马年第一天，马屁拍得特别爽，人人乐呵呵互拍马屁，嘴甜舌滑，把专业马屁精的生意统统抢光。



李纯恩