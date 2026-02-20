麦华章 - 正宗越南咖啡体验 | 玫瑰人生

越南咖啡享负盛名，嗜喝咖啡同时对咖啡品质要求高的我，也颇爱喝越南咖啡。最近，我于九龙圆方的时尚越南食府Bistro Hoi An，品尝了该店携手越南高质素咖啡生产商Hoi An Roastery所推出别具风味与特色的正宗越南咖啡。



首次踏足越南是1973年，那时越战尚未结束，我造访了南部的西贡及充满法式风情的山城大叻，印象相当深刻是所到处，都见民众喜在咖啡馆或街头咖啡档，边叹咖啡边休息或与朋友聊天，加上该国别具一格的咖啡冲调法，形成其独特咖啡文化，而该国的咖啡文化可追溯至19世纪中叶法国殖民统治时期，有殖民者引入了咖啡豆种植，越战结束后，为振兴经济，越南政府于70年代中开始大力发展咖啡种植业，经40多载耕耘，越南已发展成仅次于巴西的全球第2大咖啡生产国。而创立于2015年的Hoi An Roastery，秉承可持续发展与公平贸易理念，专注于越南生产高质罗布斯塔（Robusta）及特选阿拉比卡（Arabica）咖啡豆，并以专业烘焙工艺来突出咖啡的平衡感、甘甜度与纯正风味。



Bistro Hoi An的九龙圆方及屯门黄金海岸分店，从今年2月起与扎根越南古城会安的Hoi An Roastery合作，采用后者所供应的罗布斯塔咖啡豆，炮制了多款越南风味咖啡，包括可热饮或冻饮的「经典炼奶咖啡」（见图）、创意特调如「海盐咖啡」及「鸡蛋咖啡」，另备有多款意式浓缩咖啡供选择，丰富咖啡爱好者的味觉旅程。



饮后评：以经重烘焙的罗布斯塔咖啡粉，放金属滴漏壶内，用沸水冲泡后，让浓郁的咖啡缓缓滴落盛有炼奶的杯中热饮，或加冰块冻饮，这就是越南独特冲调的经典炼奶咖啡。罗布斯塔咖啡豆的特点是咖啡因含量高、咖啡味浓、苦涩味重、口感厚实丰盛，而炼奶的甜美，恰好完美平衡罗布斯塔咖啡豆的强烈苦涩味，而前者带焦糖、朱古力和坚果的风味，同时在舌尖上迸发释放，直令人饮到爱不释口！



麦华章