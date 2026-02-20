Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯程淑仪 - 香港国际文化高峰论坛3月重临西九 | WestK 留声机

WestK 留声机
WestK 留声机
冯程淑仪
5小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　2026年是国家「十五五」规划开局之年，香港各界都积极探讨如何对接国家下一个五年规划。文化艺术界热切期望「十五五」规划会进一步支持香港发挥「一国两制」下背靠祖国、联通世界的独特优势，巩固香港作为中外文化艺术交流中心的地位。

　　过去五年，西九管理局推动文化区成为国际级文化枢纽，采取「引进来、走出去」策略，成功建立遍及全球的合作网络。2024年首届「香港国际文化高峰论坛」，管理局邀请廿多位顶尖文博机构领袖担任主讲嘉宾，并签署21份合作协议，与伙伴机构建立长期合作关系。短短两年已落实多项重要合作成果，包括由香港故宫文化博物馆与法国凡尔赛宫合办展览「当紫禁城遇上凡尔赛宫」、由M+与巴黎国立毕加索艺术馆合办展览「毕加索－－与亚洲对话」等。我们更将西九丰富多元的节目内容带到全球多个城市巡展和巡演，包括M+策展的「贝聿铭：人生如建筑」、香港故宫文化博物馆策展的「金彰华彩」，以及由西九委约的原创粤语音乐剧《大状王》等，让不同背景的观众认识香港文化艺术水平能在世界文化版图占一席位。

　　踏入2026年，西九将进一步加强在全球文化格局中的影响力。今年3月22日至23日第二届「香港国际文化高峰论坛」，我们邀请25位来自六大洲的主讲嘉宾就艺术与社区的关系分享真知灼见。我们亦会于论坛期间与顶尖文化艺术机构签署合作协议，进一步扩大西九的国际合作网络。此外，今年10月，西九将主办「亚太表演艺术中心协会2026年年会」，适逢协会成立30周年，香港主办年会别具意义。

　　「十五五」规划将于3月两会正式出台，去年10月审议通过的「十五五」规划建议提出「深化文明交流互鉴，广泛开展国际人文交流合作，鼓励更多文化企业和优秀文化产品走向世界」。行政长官已表明政府将首次制订香港的五年规划。西九期望透过其国际网络和东西文化荟萃的独特优势贡献香港和国家。

冯程淑仪

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
16小時前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
13小時前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
15小時前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
13小時前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
8小時前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
12小時前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
9小時前
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
影视圈
12小時前
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
影视圈
15小時前
更多文章
创意短片《法老的港式生活》©香港故宫文化博物馆。
冯程淑仪 - 点止展览咁简单 | WestK 留声机
　　殿宇装潢、衣冠纹饰、瓷器图案，都包含着中国传统纹样，透过现代科技却能够将中国传统文化以全新面貌向观众呈现。我说的是由香港故宫文化博物馆（博物馆）举办的「『纹』以载道－－故宫博物院沉浸式数字体验展」。这个甚受年轻观众欢迎的展览刚获星岛新闻集团颁发「崭新Digital Art大奖」，是对团队的莫大鼓励。 　　在1月中旬举行的颁奖礼上，博物馆馆长吴志华提到文化艺术工作的KPI不应限于量化指标。
2026-01-29 02:00 HKT
WestK 留声机