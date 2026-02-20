冯程淑仪 - 香港国际文化高峰论坛3月重临西九 | WestK 留声机

2026年是国家「十五五」规划开局之年，香港各界都积极探讨如何对接国家下一个五年规划。文化艺术界热切期望「十五五」规划会进一步支持香港发挥「一国两制」下背靠祖国、联通世界的独特优势，巩固香港作为中外文化艺术交流中心的地位。



过去五年，西九管理局推动文化区成为国际级文化枢纽，采取「引进来、走出去」策略，成功建立遍及全球的合作网络。2024年首届「香港国际文化高峰论坛」，管理局邀请廿多位顶尖文博机构领袖担任主讲嘉宾，并签署21份合作协议，与伙伴机构建立长期合作关系。短短两年已落实多项重要合作成果，包括由香港故宫文化博物馆与法国凡尔赛宫合办展览「当紫禁城遇上凡尔赛宫」、由M+与巴黎国立毕加索艺术馆合办展览「毕加索－－与亚洲对话」等。我们更将西九丰富多元的节目内容带到全球多个城市巡展和巡演，包括M+策展的「贝聿铭：人生如建筑」、香港故宫文化博物馆策展的「金彰华彩」，以及由西九委约的原创粤语音乐剧《大状王》等，让不同背景的观众认识香港文化艺术水平能在世界文化版图占一席位。



踏入2026年，西九将进一步加强在全球文化格局中的影响力。今年3月22日至23日第二届「香港国际文化高峰论坛」，我们邀请25位来自六大洲的主讲嘉宾就艺术与社区的关系分享真知灼见。我们亦会于论坛期间与顶尖文化艺术机构签署合作协议，进一步扩大西九的国际合作网络。此外，今年10月，西九将主办「亚太表演艺术中心协会2026年年会」，适逢协会成立30周年，香港主办年会别具意义。



「十五五」规划将于3月两会正式出台，去年10月审议通过的「十五五」规划建议提出「深化文明交流互鉴，广泛开展国际人文交流合作，鼓励更多文化企业和优秀文化产品走向世界」。行政长官已表明政府将首次制订香港的五年规划。西九期望透过其国际网络和东西文化荟萃的独特优势贡献香港和国家。



冯程淑仪