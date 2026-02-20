曾安业 - 零售业转变催化剂 | 安业兴邦

回望过去，疫情已悄然离去3年，但它对实体经济带来的变化明显，零售业更是一个缩影。一如财政司司长陈茂波所言，香港零售业气氛正逐步好转，尤其在去年下半年，旅游旺区人流回升，市道复苏迹象明显。然而，随着京东、阿里等中国内地大型网购平台进一步渗透香港市场，零售业的竞争压力并未减少，特别是以超市为例，面对单价较低的日常消费品业务，如何转型求变，成为业界当前的关键课题。



根据统计处的最新数据，2025年全年香港零售业销货价值按年上升1%，达3805亿元，当中下半年更是全面回升。然而，超市行业的整体收入却逆势微跌0.6%。值得注意的是，统计处独立公布的超市行业数据，由于收入下跌，2024年盈余总额仅为6亿5200万元，按年大跌56%（这项数据有时间差，2025年数字仍未更新，但亦不乐观）。自2015年统计处开始独立统计相关数据以来，盈余总额多维持在10多至20亿元之间，即使最差的2023年也有14亿元。这一跌幅反映了超市行业正面临更严峻的挑战。



这些数据主要反映定价较低的日常用品与生活杂货零售情况，并未涵盖百货公司的高端超市。事实上，疫情期间市民消费模式加速转变，网购的普及与提货点的遍地开花，正逐渐侵蚀传统实体零售的市场份额。过去，超市作为市民日常生活的基石，其稳定性曾被视为理所当然，但如今却成为零售业竞争压力最为集中的领域之一。



藉大数据作精准推销



针对零售业的变化，特区政府早已着手推出相关措施应对。在去年度《财政预算案》中，便提出多项支持计划，推动零售业数码转型与电商发展，例如「数码转型支援先导计划」及「BUD专项基金」，为中小企提供资助，协助它们提升电商竞争力。同时，政府透过举办大型活动，吸引旅客与市民参与，为市道注入活力。期望今年的《财政预算案》延续相关支持政策，并进一步推动零售业的转型升级。



然而，零售业当前面对的挑战并非简单的消费力问题，而是一场由消费模式改变所引发的结构性转变。传统零售模式需配合现代技术，以应对数码化浪潮带来的竞争压力，因此单纯派发消费券并不足以应对这些深层次的挑战。



业界则需要加倍努力求变，积极探索创新的发展模式。例如，在零售渠道上，融合线上与线下的销售方式，能让商家更灵活地触达顾客。此外，科技的应用亦是未来发展的重点。零售商可以利用大数据进行精准推销，提升客户体验；同时，通过人工智能（AI）技术优化库存管理与物流效率，降低营运成本，提升市场竞争力。



不过，在面对挑战的同时，零售业也有了变革的契机。从数据显示的零售业复苏势头可见，若能有效结合政府政策与业界努力，香港零售业有望从结构性转型中找到新的生存空间。事实上，这不仅是市场竞争的需求，更是顺应时代大势的选择。



未来的零售业发展，特别是定价较低的部分，核心竞争力将逐步从单纯地段与人流，逐渐要在技术应用与人性化服务元素增加中找到平衡点。唯有拥抱变化、主动求变—识变、应变、求变，才能在这场零售业的变革浪潮中，立于不败之地。透过政府与业界的双重努力，香港零售业不仅能够重新焕发活力，更能在全球市场上找到自己的新定位。



曾安业