Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾安业 - 零售业转变催化剂 | 安业兴邦

安业兴邦
安业兴邦
曾安业
5小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

回望过去，疫情已悄然离去3年，但它对实体经济带来的变化明显，零售业更是一个缩影。一如财政司司长陈茂波所言，香港零售业气氛正逐步好转，尤其在去年下半年，旅游旺区人流回升，市道复苏迹象明显。然而，随着京东、阿里等中国内地大型网购平台进一步渗透香港市场，零售业的竞争压力并未减少，特别是以超市为例，面对单价较低的日常消费品业务，如何转型求变，成为业界当前的关键课题。

　　根据统计处的最新数据，2025年全年香港零售业销货价值按年上升1%，达3805亿元，当中下半年更是全面回升。然而，超市行业的整体收入却逆势微跌0.6%。值得注意的是，统计处独立公布的超市行业数据，由于收入下跌，2024年盈余总额仅为6亿5200万元，按年大跌56%（这项数据有时间差，2025年数字仍未更新，但亦不乐观）。自2015年统计处开始独立统计相关数据以来，盈余总额多维持在10多至20亿元之间，即使最差的2023年也有14亿元。这一跌幅反映了超市行业正面临更严峻的挑战。

　　这些数据主要反映定价较低的日常用品与生活杂货零售情况，并未涵盖百货公司的高端超市。事实上，疫情期间市民消费模式加速转变，网购的普及与提货点的遍地开花，正逐渐侵蚀传统实体零售的市场份额。过去，超市作为市民日常生活的基石，其稳定性曾被视为理所当然，但如今却成为零售业竞争压力最为集中的领域之一。

藉大数据作精准推销

　　针对零售业的变化，特区政府早已着手推出相关措施应对。在去年度《财政预算案》中，便提出多项支持计划，推动零售业数码转型与电商发展，例如「数码转型支援先导计划」及「BUD专项基金」，为中小企提供资助，协助它们提升电商竞争力。同时，政府透过举办大型活动，吸引旅客与市民参与，为市道注入活力。期望今年的《财政预算案》延续相关支持政策，并进一步推动零售业的转型升级。

　　然而，零售业当前面对的挑战并非简单的消费力问题，而是一场由消费模式改变所引发的结构性转变。传统零售模式需配合现代技术，以应对数码化浪潮带来的竞争压力，因此单纯派发消费券并不足以应对这些深层次的挑战。

　　业界则需要加倍努力求变，积极探索创新的发展模式。例如，在零售渠道上，融合线上与线下的销售方式，能让商家更灵活地触达顾客。此外，科技的应用亦是未来发展的重点。零售商可以利用大数据进行精准推销，提升客户体验；同时，通过人工智能（AI）技术优化库存管理与物流效率，降低营运成本，提升市场竞争力。

　　不过，在面对挑战的同时，零售业也有了变革的契机。从数据显示的零售业复苏势头可见，若能有效结合政府政策与业界努力，香港零售业有望从结构性转型中找到新的生存空间。事实上，这不仅是市场竞争的需求，更是顺应时代大势的选择。

　　未来的零售业发展，特别是定价较低的部分，核心竞争力将逐步从单纯地段与人流，逐渐要在技术应用与人性化服务元素增加中找到平衡点。唯有拥抱变化、主动求变—识变、应变、求变，才能在这场零售业的变革浪潮中，立于不败之地。透过政府与业界的双重努力，香港零售业不仅能够重新焕发活力，更能在全球市场上找到自己的新定位。

曾安业

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
16小時前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
13小時前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
15小時前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
13小時前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
8小時前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
12小時前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
9小時前
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
影视圈
12小時前
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
影视圈
15小時前
更多文章
曾安业 - 社交媒体下的养生年代 | 安业兴邦
　　香港人越来越重视健康养生，无论是运动潮流，还是各类养生食疗与补充品，只要贴上「保健养生」标签，往往便迅速成为市场焦点。零售商、平台与内容创作者纷纷将自己定位为「保健养生意见领袖（KOL）」，透过各大社交媒体的演算法大力推送，养生资讯的生产与传播速度前所未见。有关健康内容已从专业领域走进娱乐化与商品化的日常资讯流中。 　　审视一下自己近年的生活习惯改变，有多少其实源自社交媒体？是否因为某位
2026-02-10 02:00 HKT
安业兴邦