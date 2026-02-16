李纯恩 - 收炉了 | 好好过日子

今天大年廿九，今年没有年卅，所以明天就是新年了。



中国人以今天作为一年之终结，今晚收炉，明天过年。我们写稿的也一样，今天这一篇就是岁晚收炉之作，再跟各位见面的时候，蛇去马来，已是新年。



以往此时，总有些新年展望，盼望来年如何如何。但随着年纪增长，越来越知道世事难料，展望还是少一些好。只因展望便是期望，有期望就是有所求，求得到固然好，求不到，期望会化成失望，失望的后果可大可小，为免心情忐忑，倒不如少些展望多顾眼前，实在些，心境反而平静，心境平静了，凡事兵来将挡，水来土掩，过日子便也自在些。



这当然也跟个人性格有关，我是这么想的，你若不认同，大可大大地去展望，我也真心祝你心想事成愿望变真，至于祝福顺耳的好听话，留到新春开年再说也不迟，今天只想大家好好享受今晚的团年之乐，跟喜欢的人开开心心温温暖暖吃一顿年夜饭，乐在当下。人生最好的事情，莫过于乐在当下，当下如果不乐，高瞻远瞩也多是空谈。



前两天有朋友说，她听相士提醒，说马年世事纷乱，生活和工作不宜太多动作太过进取，凡事须要静下心来，以静制动才是上策。这其实说的是一个道理，不一定只是马年，甚么年都适用，也不管你生肖属相，甚么人都一样。岁晚收炉，到此打住，祝你快乐跨过年关，我们明年再见。



李纯恩