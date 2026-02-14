林静 - 粉红色的不安 | 红棉树下

走进上环WMA Space展馆，扑面而来的粉红色温柔得像棉花糖。那是宝安娜（Pollyanna）的颜色－－那个永远快乐的经典儿童文学角色，如今在香港艺术家黄慧妍手中，住进了「佳德新村」。



名字像童话小镇，阳光灿烂得过分整齐。AI生成的风景美得像示范单位，偏偏艺术家不修图。像素裂缝留低，像打断社交媒体麻木滑动的刺点。



这是WMA双年度主题「希望Hope」的首个委约创作。当正能量成为流畅口号，当「开心啲啦」变相把不满推回暗处，黄慧妍亲身演绎宝安娜，思索乐观主义如何被塑造、被期待、被视为理所当然。



《比红少一点，比白多一点》的录像反复着独白：「说我仍怀有希望，其实是在欺骗你。」历史碎片与生活日常交错，像断续画面般干扰。那些刻意的停顿，把惯性观看变成沉淀空间。



她的Instagram短片里，宝安娜不停说话、微笑、行走。重复本身已是疲劳。AI制造过剩与瑕疵，抗衡精雕细琢的「美学」。不安与怒气不再藏起，而是与希望并存。角色积极正面，却在关键时刻瓦解。



这不是否定希望，而是展开一个真诚的现实，容许疑惑、讽刺与关怀共存。



宝安娜的人设从没崩坏。只是当她住进过分美好的新村落，美好忽然有了修罗场的气味。粉红色像忽明忽暗讯号，温柔体贴和谐，但同时带着规范驯服。



我们还可否怀抱希望的同时，承认有时真的好累？展览没说。它只是安静地让裂缝留低。



林静