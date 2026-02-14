Executive日记 - 7 - Eleven进驻启德零售馆3 设精品及盲盒专区等你扫货 | Executive日记

踏入新一年，7-Eleven继续马不停蹄开拓创新顾客体验，于启德零售馆3揭幕全新概念店，结合革新零售空间设计、多元化购买体验，打造精品潮玩新地标！新店首设7-Eleven最大的人气精品及盲盒专区、偶像周边专区、扭卡专区，迎合新世代顾客需求，带来惊喜处处的全新顾客体验。



全新概念店云集多款广受欢迎嘅人气角色，包括：灿子、CHIIKAWA、Joguman、mofusand等系列精品，更有SANRIO第一至三代应援袋，产品种类涵盖公仔、吊饰挂件、文具、生活用品及日常小配件等，应有尽有，另外多款限量精选动漫福袋亦同步登场，务求一站式满足各位粉丝嘅购物瘾。



全新宠物专区更正式进驻启德概念店，为爱宠人士带来一系列多元化宠物产品及食品，迎合毛孩不同需要。新店也继续有人气自家品牌7仔食档及7CAFÉ，供大家品尝香港地道小食及随时随地叹到咖啡。



