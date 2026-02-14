Executive日记 - 第二波「古埃及大展」周边推近30款 港故宫馆文创新品登场 蓝色河马女神挂件抢眼 | Executive日记

香港故宫文化博物馆「古埃及文明大展」周边推出后大受欢迎，包括黑猫毛公仔等文创产品一度被抢至缺货。踏入马年，故宫馆宣布，农历新年期间将推出新一批近30款文创产品，继续以古埃及文物为灵感，设计出木乃伊袜子、女神塔沃芮特毛绒挂件等创意周边。



法老黑猫杯垫杯盖超萌



第二波「古埃及文明大展」文创商品灵感来源之一系代表守护孕妇嘅女神塔沃芮特，其原型为雌性河马。据悉早在埃及统一之前，动物就已经系尼罗河流域部落嘅图腾。随着时代与文化演变，许多神灵仍保留咗祂们动物形态或特征，证明了自然与神性之间嘅深刻联系。



除了可爱蓝色河马塔沃芮特之外，继续有人气王法老黑猫多款新品，例如珐瑯磁铁、珐瑯扣针、簇绒杯垫和杯盖、金属书签及法老猫咪抱枕等。新登场仲有狮身人面与金字塔间尺，可谓呼应咗古埃及人应用卓越而神秘嘅几何测量技术，打造出令世人着迷嘅伟大金字塔。



下月登场嘅新展览更带来任颐《云山策马图》、徐悲鸿《双马图》等故宫博物院藏绘画珍品，同市民一齐喜迎马年。



Executive日记

法老猫咪簇绒杯垫和杯盖。