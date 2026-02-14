Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 办年货 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
2小時前
生活 专栏
　　残年急景，满街是人，走在铜锣湾闹市中有水泄不通之感，都在办年货。这时候是应该热闹的，维园年宵市场开了之后，必定更加热闹，人潮必定更加汹涌。

　　说起办年货的兴致，其实是一年不如一年了。社会富裕，生活富足，平时的日子和过年的距离越缩越短，「年」的份量也就越来越轻了。从前只有过年才吃得到的东西，如今在平日也不缺少，从前要到过年才买的东西，家里也常备了，于是办年货的意义也就凑热闹大于实际需要，变得像一桩季节限定行为，你做我做大家做，也是一种传统的意思，意思意思，却又停不了手。

　　从前不是这样的。从前的日子没有今天好过，过年便成了一个盼望。盼望的东西非常实际，比如在许多人的心目中，过年最吸引的地方，就是可以吃到平时吃不到的东西，再具体一点，就是可以在年卅晚上大吃一顿，就这么简单。那时候生活困顿，物资匮乏，一年到头也就盼着可以在岁末集中火力吃上一顿。如果没有这一顿丰盛的年夜饭，一家人凑得再齐也高兴不起来。

　　那时候，办年货才是真正上心的事情，为的就是年夜饭餐桌上这件终极大事，这件大事办不好，年也过不好了。这种老念头一直维持到今天，所以尽管今天已经并不缺一口吃了，今天平日也可以像过年了，但过年还是要蜂拥出去办点年货的，这也买点那也买些，虽然你也知道今天其实吃不了那么多，但过年不准备这么多就不像过年，中国人过年若是少了一个「吃」字，团圆也好像没有意思了。就这样，人同此心，街上就挤得水泄不通了。

李纯恩

