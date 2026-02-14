谭纪豪 - 中外爱情宿命 | 无名指

情人节是纪念Saint Valentine的日子，可惜我们对这位圣人所知甚少，除了有明确记载他死于2月14日，其他「事迹」只是传闻，包括他对抗禁婚令，秘密为情侣举行婚礼，都是「野史」。有关传说是真是假不重要，却至少说明了西方人崇尚为爱牺牲的精神。



在地球另一面，中国自古就不相信自由恋爱，月下老人牵红线的故事，正是要说明姻缘天注定，而月老作为神明亦无权「私定终身」，一切按手中「姻缘簿」来办。传说唐代书生韦固遇到月老，被告知卖菜陈婆三岁的女儿是他妻子，韦固不信，竟命仆人去杀害小女孩，也是她命不该绝却留下伤疤，十几年后韦固娶得刺史王泰养女，竟是当年的小姑娘。



这种爱情宿命论在中华文化中并不罕见，两大民间传奇《白蛇传》和《梁祝》中，主角为爱情反礼教抗天命，都没有好结果；梁祝死后化蝶，也不过是「精神上的胜利」。



别以为西方鼓吹自由恋爱会好一点，爱神丘比特是个顽皮小孩，蒙着眼睛乱点鸳鸯，突出了爱情的随机性。爱神的出身更是讽刺，其母是情人众多的欲望女神维纳斯，丘比特是她与战神玛雅斯通奸后诞下的私生子。西方爱神也有自己的宿命，丘比特奉母命谋害凡间公主赛姬，竟被自己金箭误伤而对赛姬一见钟情，几番周折最终走在一起。这是西式爱情宿命论，能医不自医。



月老童颜鹤发，丘比特人细鬼大，他们还有一个共通点，前者系黑线，后者射铅箭，就能制造坏姻缘。但不论是红线黑线，还是金箭铅箭，都是逃不掉的宿命。



祝读者情人节快乐！（IG︰@tamkeiho）



谭纪豪