李纯恩 - 冬天煲仔饭 | 好好过日子

天气转凉，一煲热气腾腾的煲仔饭最是赏心悦胃。



煲仔饭款式众多，各适其喜，于我而言，最对胃口的还是一煲腊味饭。一煲上佳的腊味饭里有优质的腊肉腊肠润肠和腊鸭，腊肉腊肠润肠略带甜味，搭上咸香的腊鸭，味觉的碰撞便更加丰富。煲仔饭必须要用明火来煮，火力必须均匀，这才能在煲底烘出一层薄薄的饭焦。一煲饭在火上大约半小时煲成，瓦煲上枱滚烫滚烫，揭盖时热气蒸腾香气扑鼻，腊味的鲜香都融在热饭之中。此时用勺将煲中饭搅拌一遍，搅拌之时顺手铲起煲底饭焦，将之拌入饭中，一煲饭顿时含了焦香，吃在嘴里除了软香还有饭焦的微脆，嚼口更佳。当然还得有一碟特别加工的酱油，稍为加一些到饭里提鲜。饭里的腊肉不能全瘦，一定要带透明的肥肉，润肠和腊肠也一样，必须带有丰润的肥肉丁，腊鸭的肉质要鲜润，味道咸而鲜。



如此一煲腊味饭，吃过可以回味良久。



有一年冬天去逛庙街，煲仔饭店的桌子摆出街外，煲饭也在店外，一排煤气炉红红火火，窜动的火苗上顶着一排瓦煲，热气蒸腾，见之垂涎。我找了一张桌子坐下，叫了一煲腊味饭。等饭的时候来了个男人坐在对面搭枱，上身只穿一件背心，双臂上纹了左青龙右白虎。四目相视，互相点了点头，算是搭枱招呼，招呼过后大家不响，专心等饭。一阵北风吹来，我紧了紧棉袄的领子，对面那汉子身子抖了一抖，想必他只穿背心不是不怕冷，而是不想埋没了两条臂膀上的青龙白虎。过了一会两煲饭送了上来，同时揭开盖子，眼前一花，热气弥漫，对面不见人，饭香四溢，又如一道屏障将周遭世界隔开，于是埋头吃饭，那一口鲜美，便印进脑子里去了。



李纯恩