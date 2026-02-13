姚柏良 - 打造「环维港文体旅消费圈」 | 良言建策

维港是香港最具代表性的地标。随着西九文化区、启德体育园等大型地标相继落成，加上日益丰富的中环海滨活动与海滨贯通工程，维港的魅力正不断提升。笔者认为，应把握时机，超越传统的点状发展思维，系统性规划水陆交通与海滨空间，将文体盛事、旅游景点与消费热点有机串连，打造充满活力的「环维港文体旅消费圈」。



此构想的核心在于以「水路」为新动脉。西九码头自启用以来，已初步打通维港中心消费回路。西九访客可便捷前往中环商圈消费；同时，中环客群亦可反向乘船至西九观展。这双向流动，成功示范了以水路串连消费场景的模式。



西九的成功经验可延伸至维港东部。随着启德体育园启用，大型盛事可对周边社区经济起促进作用。政府若参考西九经验，在启德主场馆海滨加建码头，不仅可为大型活动提供海路通道，更能将参与盛事的旅客从水路引流至鲤鱼门、西湾河、北角等维港东部社区，实现「客源互流、商圈共荣」。



与此同时，需着力「分流」与「贯通」，以提升整体体验。基于条件限制，目前大部分维港船游旅客集中于尖沙咀一带。政府应完善维港两岸登岸设施配套，如提升尖东二号及五号梯台，以有效分流旅客。另一方面，随着东岸板道开放，港岛段海滨已大致贯通，而九龙段则需加快连通，尤其西九南岸由戏曲中心至M+，以及启德体育园至九龙城码头这两段关键节点。一旦贯通，旅客便可从启德沿海滨步行至尖沙咀，实现景点与消费区的无缝连接。



最后，海滨空间的内涵需升级。应引入特色市集、餐饮及文艺表演等消费场景，营造日夜皆宜的滨海体验，让海滨本身成为吸引市民与游客驻足消费的目的地，使维港从「景观背景」真正转化为「城市核心消费区」。



立法会选委界议员

姚柏良