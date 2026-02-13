Executive日记 - 旅发局设会展咨询中心 助商务客寓玩乐于开会 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
3小時前
　　公务会议，可以顺便体验香港旅游嘅特色？旅游发展局喺湾仔香港会议展览中心嘅会展旅客咨询中心正式启用，亦都系旅发局首个专为会展旅客而设嘅中心。中心一启用就撞正全球加密货币盛事暨Web 3旗舰级会议「Consensus香港大会2026」举行，来自海外嘅与会者即刻可以率先体验呢个「香港旅游百宝袋」，可以寓玩乐于开会嘅优质旅游体验！

　　旅发局总干事刘镇汉话，希望透过设立旅游咨询服务，协助会展旅客喺参与商务行程嘅同时，亦有机会探索吓香港多元化嘅旅游魅力，提升佢哋嘅访港体验。选址会展，能够将商务同旅游完美结合，简直系一举两得！

　　新中心服务全面，设有自助服务站，展示香港最新旅游资讯，无论系大型盛事、节日庆典，定系旅发局嘅主题推广项目都一清二楚，仲有住宿同交通等实用旅游指南。中心就喺会展港湾道入口正门，每日朝早8点开到夜晚7点，方便会展旅客随时查询。

　　每逢有大型会展活动，旅发局职员仲会亲身驻场，提供即时旅游咨询服务，帮会展旅客介绍香港景点同规划行程。见到旅发局咁用心打造呢个平台，Kelly相信会有越嚟越多嘅商务旅客从此爱上香港！

