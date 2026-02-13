Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Executive日记 - 与「香港青年科创号」实验星组网 精细化监测环境 「港中大一号」AI大模型卫星成功升空 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

首枚由香港高校直接参与设计、研发及应用嘅对地观测卫星，成功升空！由香港中文大学研发嘅全球首颗面向城市可持续发展嘅人工智能（AI）大模型卫星－－「港中大一号」，昨日搭载捷龙三号运载火箭，喺广东南海海域成功发射，顺利进入预定轨道，将与之前发射嘅「香港青年科创号」实验星组网，构建香港首个低轨卫星星座。

　　呢枚中大卫星系由政府创新科技署首次资助嘅对地观测卫星项目。今年正值国家「十五五」规划开局之年，呢次卫星成功发射，彰显中大以科技创新实践积极回应特区政府对接国家「十五五」规划嘅部署，助力香港建设国际创新科技中心。

　　中大校长卢煜明教授话，「港中大一号」成功入轨，不仅系中大喺航天科技领域嘅又一突破，更标志着我哋喺智能遥感与空间信息应用方面迈入新里程。中大将积极响应『十五五』规划，为服务国家航天强国建设、支持香港以至大湾区嘅可持续智慧城市发展贡献力量。」

智能遥感与空间信息应用迈入新里程

　　中大卫星首席科学家暨太空与地球信息科学研究所（太空所）所长关美宝教授话，「港中大一号」将持续提供高解析度、多谱段嘅宝贵对地观测数据，支撑相关关键技术研究和应用示范。中大将以此为契机，进一步推动前沿创新研究，展现中大喺地球科学与航天遥感领域嘅国际影响力。

　　「港中大一号」搭载高解析度多光谱光学遥感相机，空间解析度达1米，能够获取从近紫外到近红外共10个谱段信息，可提供精细化环境监测数据，应用于防灾减灾、智慧城市和区域可持续发展等重要领域。该卫星喺国际上首次实现DeepSeek大语言模型的星载部署，具备在轨准即时数据分析与信息提取能力。

Executive日记

「港中大一号」卫星在广东阳江近海海域成功发射。
「港中大一号」卫星在广东阳江近海海域成功发射。
最Hit
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店....
饮食
9小時前
759阿信屋会员卡无门槛申请 77折优惠被批数字游戏 网民解释原来有苦衷...
港人嫌阿信屋会员卡麻烦「几时先可以取消？」 揭77折优惠背后有苦衷...
生活百科
10小時前
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳
影视圈
12小時前
长沙湾呈祥道两车互撼 平治男司机昏迷送院不治
长沙湾呈祥道两车互撼 平治男司机昏迷送院不治
突发
6小時前
东张西望｜变态男赤裸通山跑遭惊天围捕  「猫仔」黎宽怡奋勇追截险毁容  三吋恐怖血痕伤势吓人
东张西望｜变态男赤裸通山跑遭惊天围捕  「猫仔」黎宽怡奋勇追截险毁容  三吋恐怖血痕伤势吓人
影视圈
7小時前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
保健养生
12小時前
34岁男星被知名女星嫌口臭飘「大便味」痛失角色 留下阴影现「病态」清洁口腔 因一事要打Botox
34岁男星被知名女星嫌口臭飘「大便味」痛失角色 留下阴影现「病态」清洁口腔 因一事要打Botox
影视圈
6小時前
更多文章
咨询服务助旅客探索香港嘅魅力。
Executive日记 - 旅发局设会展咨询中心 助商务客寓玩乐于开会 | Executive日记
　　公务会议，可以顺便体验香港旅游嘅特色？旅游发展局喺湾仔香港会议展览中心嘅会展旅客咨询中心正式启用，亦都系旅发局首个专为会展旅客而设嘅中心。中心一启用就撞正全球加密货币盛事暨Web 3旗舰级会议「Consensus香港大会2026」举行，来自海外嘅与会者即刻可以率先体验呢个「香港旅游百宝袋」，可以寓玩乐于开会嘅优质旅游体验！ 　　旅发局总干事刘镇汉话，希望透过设立旅游咨询服务，协助会展旅客
3小時前
Executive日记