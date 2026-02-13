Executive日记 - 与「香港青年科创号」实验星组网 精细化监测环境 「港中大一号」AI大模型卫星成功升空 | Executive日记

首枚由香港高校直接参与设计、研发及应用嘅对地观测卫星，成功升空！由香港中文大学研发嘅全球首颗面向城市可持续发展嘅人工智能（AI）大模型卫星－－「港中大一号」，昨日搭载捷龙三号运载火箭，喺广东南海海域成功发射，顺利进入预定轨道，将与之前发射嘅「香港青年科创号」实验星组网，构建香港首个低轨卫星星座。



呢枚中大卫星系由政府创新科技署首次资助嘅对地观测卫星项目。今年正值国家「十五五」规划开局之年，呢次卫星成功发射，彰显中大以科技创新实践积极回应特区政府对接国家「十五五」规划嘅部署，助力香港建设国际创新科技中心。



中大校长卢煜明教授话，「港中大一号」成功入轨，不仅系中大喺航天科技领域嘅又一突破，更标志着我哋喺智能遥感与空间信息应用方面迈入新里程。中大将积极响应『十五五』规划，为服务国家航天强国建设、支持香港以至大湾区嘅可持续智慧城市发展贡献力量。」



智能遥感与空间信息应用迈入新里程



中大卫星首席科学家暨太空与地球信息科学研究所（太空所）所长关美宝教授话，「港中大一号」将持续提供高解析度、多谱段嘅宝贵对地观测数据，支撑相关关键技术研究和应用示范。中大将以此为契机，进一步推动前沿创新研究，展现中大喺地球科学与航天遥感领域嘅国际影响力。



「港中大一号」搭载高解析度多光谱光学遥感相机，空间解析度达1米，能够获取从近紫外到近红外共10个谱段信息，可提供精细化环境监测数据，应用于防灾减灾、智慧城市和区域可持续发展等重要领域。该卫星喺国际上首次实现DeepSeek大语言模型的星载部署，具备在轨准即时数据分析与信息提取能力。



「港中大一号」卫星在广东阳江近海海域成功发射。