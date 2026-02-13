黄诗诗 - 世一酒吧Bar Leone 联乘LV期间限定酒吧 | 诗诗酒乐园

著名法国时装品牌Louis Vuitton于铜锣湾利园一期的旗舰店经翻新扩张后重开，并联乘「世界最佳50酒吧」2025年榜首Bar Leone，由现在至2026年3月15日，开设期间限定「饮胜吧」（Yum Sing Bar）以贺重开。早前获Bar Leone老板Lorenzo Antinori邀请试这限定酒吧的鸡尾酒，试了为这次联乘的4款期间限定鸡尾酒及1款无酒精鸡尾酒。另外亦有不同的鱼子酱套餐配鸡尾酒，十分特别的体验。



4款限定鸡尾酒都各具特色，最适合打卡是Kir Royal鸡尾酒，以载满点点烟雾的玫瑰花伴随鸡尾酒一同送，充满仪式感。以白中白香槟Ruinart Blanc de Blancs作基酒，加上红莓利口酒，散发紫罗兰花的香气，很易入口，充满果香及花香。另一款Lee Gardens Special鸡尾酒，以毡酒作基酒，加入点点茅台酒、接骨木花、Campari、青瓜利口酒和梳打水等，具层次、清新而带点茅台香气，相当特别。喜欢Irish Coffee的朋友必定会喜欢Yum Sing Café，改以干邑作基酒，以本地冲泡咖啡配搭幼滑的咸忌廉和芳香荳蔻，绵滑而散发咖啡及干邑香气，十分易饮。另外还有Masa Margarita，以融入烤粟米的龙舌兰酒、黑刺毡酒和青柠利口酒调制而成，充满爆谷香气的Margarita，味道复杂。如果要我只可选一杯鸡尾酒，我会先选Masa Margarita，带爆谷味的Margarita好特别。此外，酒吧供应香槟、汽水及咖啡等饮品。另外可点特别餐单上的套餐（Premium、Deluxe或Prestige套餐），价钱由700至1600元不等，可享用鱼子酱、三文鱼及龙虾等美食及餐点。记得在Popup店完结前试试！Cheers！



葡萄酒及烈酒作家

酒评人及电视节目主持

黄诗诗