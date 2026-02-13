李飞帆 - 养和医疗集团 与理大合作 2026学年起提供营养师实习 | 企业热话

养和医疗集团与香港理工大学于2月2日签订合作协议，为理大香港首创的营养治疗理学硕士课程提供临床实习及培训机会。养和成为首家为该课程提供实习的私营医疗机构。

双方自2008年起已合作办护理硕士课程，此次扩展至营养治疗领域，旨在结合理大学术优势与养和临床专长，培养具专业知识及实践经验的营养专才。李维达医生及石丹理教授均表示，此合作将提升本地营养学教育水平，推动医疗人才发展。

养和营养部拥有8位海外培训注册营养师，早于1970年代提供服务，擅长肿瘤、过敏、糖尿病等专科营养管理，并积极开展研究。2026/27学年起，学生将在养和接受系统实习，包括营养筛查、个人化建议及科研指导，助力香港营养专业长远发展。

李飞帆