潘雄威 - 牙髓防腐 | 乳齿童时

个多月前到埃及旅游，例牌睇木乃伊。位于开罗的埃及国家文明博物馆地库藏有22具木乃伊，全部都是法老和皇后，距今已三千多年，但整个身体，甚至皮肤和头发都完整地保存。



导游话古代埃及人精通化学，尤其是制药及防腐，他们用天然碳酸腌制及保存食物，更以树脂、蜂蜜及梳打粉做尸体防腐，制成木乃伊，数千年不腐烂。



中国人自东汉时期（约1,800年前）已经用含杀菌成份的草药塞人牙髓，杜死「牙虫」，也用亚硝酸钠做腊肠，抑制肉毒杆菌滋生，使腊肠在室温的空气中可保存达一年。



近代西方以化学药品治疗牙髓发炎，将坏死组织腊化固定。1904年英国牙科医生Dr. JP Buckley首先以甲醛（formaldehyde）混合甲酚（cresol）制成有高度消毒防腐效能的化学品甲醛煤酚（formocresol），放入坏死了的牙髓，防止细菌从腐烂的牙髓组织走出牙脚尖，造成牙疮。1930年美国牙科医生Dr. Charles A Sweet将甲醛煤酚应用在乳齿，时至今日，此治疗仍然广泛使用。



近年人们越来越注重健康，开始对甲醛煤酚这类腐蚀性化学物质的安全性存疑，担心致癌，以这种物料放进牙髓的治疗开始减少，取而代之的有其他较温和药物，但效力往往不足。



以往人们普遍都是用药物放进牙髓治疗牙髓发炎，今时今日，大多数坏死了的牙髓都会被彻底清除，留下来的空间会进行消毒和充填。广东人似乎丢不下「用药杜牙」这个观念，仍然用「杜牙根」这个名词来形容根管治疗，其实不太准确。



潘雄威