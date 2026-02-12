Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 都是人 | 好好过日子

李纯恩
1小時前
生活 专栏
　　近来最多人关心的国际新闻不是天灾，不是战争，而是美国淫媒富豪爱泼斯坦案的文件揭秘。

　　爱泼斯坦虽然死了，但留下的苏州屎，抹得世界上那么多名人权贵灰头土脸，那张名单上的人个个大有来头，从总统皇族到世界巨富，以往那么光辉灿烂，如今却惶惶然不可终日。

　　这些好像三头六臂的名人，在许多人眼里像神一样，平日崇拜得不得了，现在突然发现怎么跟如此一个超级大淫媒厮混在一起，见了女人跟自己一样会流口水，简直不可思议，崇拜之心于是像玻璃碎了一地。

　　这些大神为甚么会这样？说穿了原因很简单，不过就是一个「性」字。便如佛洛伊德说的那样，性欲是人类行为的主要驱动力之一。由此之故，在「性」面前，没有神没有圣，只有人。

　　名人也好，权贵也罢，剥去了冠冕堂皇的外表，还其本性，也就是一个跟你一样的人。在这一点而言，没有甚么出色不出色之分，也无高级低级之别，在本能本性上，人人一样，不用惊讶。

　　既然如此，也就不用去问那么多为甚么，要明白的就是，世界上没有甚么人是值得崇拜的。如果有一个人想你崇拜他，这个人一定别有用心。如果有人怂恿你去崇拜一个人，那他不是傻就是别有用心，后者往往还是那个被崇拜者的同伙。如果你一见到一个英明神武者便很崇拜，那是因为你没见过他英明神武以外的样子。所以也不能说爱泼斯坦是一面「照妖镜」，他只是一面「照人镜」，经他一照，许多传说中的大神都露出了人样，令幼稚的崇拜者大失所望。这其实不是大神的错，只是你傻，真以为他们不是人。

李纯恩

