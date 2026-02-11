陈紫敏 - 二月精选 | 营爆生活

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈紫敏
59分鐘前
        美国榄球赛超级杯刚于星期日举行，作为美国的一大盛事，少至餐厅员工可以早收，大至美国衞生部刊登了「This Super Bowl Sunday」版本的饮食金字塔。一如预期回向颇大及出现各方评论。其中包括有一盘风干猪肉香肠及火腿最令人疑虑。因为强调「减少加工食品」好像与香肠及火肠唱反调。

        此外，由于亦强调「Eat Real Food」，令不少网民担心此乃间接认为香肠及火腿属「原型食物」，有少许误导之嫌。不过，另一边厢亦有网民呼吁大家轻松些，因为普罗大众极少遵从饮食金字塔的建议，再加上Super Bowl一般家庭都是食pizza、饮汽水等「加工食品」，再加上节庆食品都会按照自己习俗、喜好及经济等因素取决，并非跟从健康指引。

        情人节及农历新年双双迫近，笔者建议大家选一些健康浪漫情人节食品及贺年食品，希望不会被形容为「坚尼地」及可以实践的。例如情人节以士多啤梨代替玫瑰花、爱心汤水代替甜品。农历新年以虾米瑶柱代替腊肠腊肉作萝卜糕材料、送茶叶、精品咖啡、无添加果仁、果酱、水果代替传统蛋卷、曲奇饼或糖果盒等。

        在此预祝大家情人节快乐及新年进步！

美国注册营养师
香港营养师协会正式会员
陈紫敏

陈紫敏 - 认识水果之旅 | 营爆生活
假期将近，一如以往是旅行的季节。旅行除了是一个「节目」或用作观光、探亲、「充电」或「放电」，还可以从游途中获得不同知识（特别是对于小朋友）。行程中「食」的部分占据了其一的重点，而买水果亦必在旅行的时间表内。 &nbsp; &nbsp; 抵达台湾街道旁的水果店，满载台湾特产，包括柑、火龙果、梨、热情果、莲雾以及释迦。释迦，香港人称为「番鬼荔枝」，多出产于台湾，外表是
2025-12-24 02:00 HKT
