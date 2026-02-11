陈紫敏 - 二月精选 | 营爆生活

美国榄球赛超级杯刚于星期日举行，作为美国的一大盛事，少至餐厅员工可以早收，大至美国衞生部刊登了「This Super Bowl Sunday」版本的饮食金字塔。一如预期回向颇大及出现各方评论。其中包括有一盘风干猪肉香肠及火腿最令人疑虑。因为强调「减少加工食品」好像与香肠及火肠唱反调。



此外，由于亦强调「Eat Real Food」，令不少网民担心此乃间接认为香肠及火腿属「原型食物」，有少许误导之嫌。不过，另一边厢亦有网民呼吁大家轻松些，因为普罗大众极少遵从饮食金字塔的建议，再加上Super Bowl一般家庭都是食pizza、饮汽水等「加工食品」，再加上节庆食品都会按照自己习俗、喜好及经济等因素取决，并非跟从健康指引。



情人节及农历新年双双迫近，笔者建议大家选一些健康浪漫情人节食品及贺年食品，希望不会被形容为「坚尼地」及可以实践的。例如情人节以士多啤梨代替玫瑰花、爱心汤水代替甜品。农历新年以虾米瑶柱代替腊肠腊肉作萝卜糕材料、送茶叶、精品咖啡、无添加果仁、果酱、水果代替传统蛋卷、曲奇饼或糖果盒等。



在此预祝大家情人节快乐及新年进步！



美国注册营养师

香港营养师协会正式会员

陈紫敏