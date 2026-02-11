李居明 - 马年开工吉日1459 大年初七大陷阱 | 李居明大师会客室

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　今年开市吉日要记住1459，即年初一、年初四、年初五及年初九，这四日就是大吉日了！ 开市开工的吉凶影响全年的运气和生意，因此，很多明智的老板都会选择最好的日子才开市！

　　今年大年初一是「成」日，寓意全年顺景。而大年初二为癸亥日，天干地支皆为阴性，代表最绝之数，故不宜作开市的日子。所以，大家可提早在大年初一（2月17日星期二）作开工开市仪式。吉时为巳时（上午9时至11时）及未时（下午1时至3时），次选中午11时至1时。大家可主动打电话或发讯息给上司、客户和同事拜年，说声「我已开工了！」，以示开启全新一年的工作。

　　其次，年初四（2月20日星期五）也非常有利，吉时为上午7时至9时，及中午11时至1时，是日冲羊肖老板。政府机构可在吉日开工，预示香港在新的一年运势旺盛，全年顺景。

　　此外，年初五（2月21日星期六），吉时为中午11时至1时。平时为上午9时至11时。是日冲猴肖老板。

　　如果私人机构可自由安排时间，大年初九（2月25日星期三）大吉日开工为最佳选择，吉时为中午11时至下午3时，平时是上午9时至11时。此日更是「一粒万倍日」。是日冲鼠肖老板。

　　值得注意的是，今年最大的开工陷阱日是大年初七（2月23日星期一）。中国传统文化忌「七」数，因「七」数是轮回死亡密码，逢七年冲太岁，故以「人人生日」的「生」字冲走个「死」字，讲究些不用初七开工的！

　　今年过年，「新光黄埔影艺城」有《夜王》、《镖王》、《金多宝》等多套贺岁电影上映，非常热闹，欢迎大家一起来享受快乐时光！来新光黄埔看戏送「财神匙扣」或「马上暴富四色笔」，虽有大量但送完即止！

香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。近年开始开拍玄学纪录片，多次获国际纪录片大奖。

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

