李纯恩 - 雪景最好看 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
59分鐘前
生活 专栏
　　一年四季的景色都好看，但如果一定要我选一个，那就非冬天的雪景莫属了。

　　春天百花盛开，欣欣向荣，夏天的浓荫绿意令人凉爽，秋天漫山红遍最是热闹，但这三季的景色初看叫人惊艳，看多了则容易审美疲劳，尤其是秋天热烈的红叶，初见悦目，看久些便会觉得太闹。与之相比，冬季宁静的雪景则无此弊。

　　雪景之好看在于本身素净如白纸，只要稍为有一点颜色出现就立即成为焦点，令画面生动起来。明代文人说穿衣之道：「春服宜倩，夏服宜爽，秋服宜素，冬服宜艳。」冬服之所以要艳，就是为了在白茫茫一片干净大地上添些颜色，稍给点颜色，素静的画面马上漂亮起来，并且漂亮得十分耐看。所以滑雪场的景色总是那么好看，因为有滑雪衫五彩缤纷点缀雪景。冬天从意大利开往瑞士的火车，火车并不豪华，但车身是鲜红的，当它穿行在雪原上，白雪之中一长列鲜红的火车蜿蜒行驶，马上为天地间构成了一幅漂亮之极的图画。

　　若是晴天，有一树红果招展在白皑䁗的雪地中，树枝和果子披上了一层雪花，恰有几只彩雀飞来，停在树枝上细细碎碎啄食果子，这景致你说有多好看。即使阴天，白雪傍着的河水变成了黑色，这时若有几只白天鹅游在河面上，一幅「黑白照片」浑然天成，也非常迷人。

　　春夏秋三季是景色抢眼，风头十足，好看，只是太满，容易饱。冬天的雪景则有中国画留白的妙处，经久耐看，容人想像。

李纯恩

