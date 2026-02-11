小董 - 肺结节会消失的 | 轻松养生

早阵子在「小董中医博士」的视频上跟大家讲过，要清楚知道自己肺部有没有大问题，不是做X光检查，而是做「低剂量电脑扫描」。然后，很多人发现了有「肺结节」和「毛玻璃结节」、「小囊肿」等，而最令人应该担心的就是这毛玻璃状结节，皆因一般肺结节常见于肺部影像检查中的小白点，9成为良性；而毛玻璃结节，看起来薄薄雾雾的影子，有不少是肺腺癌的早期型态，藏着早期肺癌的前兆，要注意当发现有「大于8mm」、「毛刺状」等，一旦毛玻璃里慢慢出现这「实质成分」，意味恶性的风险正升高，不能掉以轻心。



发生肺结节原因很多，跟生活、环境、甚至年龄有关，例如，过去感染结核、霉菌感染、甚至普通肺炎，都可能在肺里留下小小的纤维化、钙化。或是，长期接触空污、吸入粉尘、二手烟，或本身有气喘，都会导致肺结节。



西医方面在这病变的早期，完全没对策，或以「斩脚趾避沙虫」的治标不治本方法：手术切咗，可这顽皮小结节是会复发的，你能做多少次手术呢？但中医有十分好的疗效且治标治本！中医认为，很多肺结节是「肺气不畅、痰瘀阻滞」所致：压力大、情绪郁滞致肝气犯肺，久坐油腻让脾胃差、痰湿生，痰瘀裹结肺络就成了结节。中医调结节关键在「通肺气、化痰瘀」，对症下药，药到病除！但真的需要些时间，有耐心！



就快过新年了！小董不想扫大家的兴，不谈大病、重病，但希望多年未做身体检查的你能「扚起心肝」年后去做全面检查，记得肺部做「低剂量电脑扫描」；如有肺结节，应找你的家庭中医师治疗，免得这个结节在你身体成为一个计时炸弹，变成不可逆转的癌性肿瘤哦！祝大家有一个健健康康、愉愉快快的新年！



学贯中西的大爱中医师博士

小董