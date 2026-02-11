Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董 - 肺结节会消失的 | 轻松养生

轻松养生
轻松养生
小董
59分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　早阵子在「小董中医博士」的视频上跟大家讲过，要清楚知道自己肺部有没有大问题，不是做X光检查，而是做「低剂量电脑扫描」。然后，很多人发现了有「肺结节」和「毛玻璃结节」、「小囊肿」等，而最令人应该担心的就是这毛玻璃状结节，皆因一般肺结节常见于肺部影像检查中的小白点，9成为良性；而毛玻璃结节，看起来薄薄雾雾的影子，有不少是肺腺癌的早期型态，藏着早期肺癌的前兆，要注意当发现有「大于8mm」、「毛刺状」等，一旦毛玻璃里慢慢出现这「实质成分」，意味恶性的风险正升高，不能掉以轻心。

　　发生肺结节原因很多，跟生活、环境、甚至年龄有关，例如，过去感染结核、霉菌感染、甚至普通肺炎，都可能在肺里留下小小的纤维化、钙化。或是，长期接触空污、吸入粉尘、二手烟，或本身有气喘，都会导致肺结节。

　　西医方面在这病变的早期，完全没对策，或以「斩脚趾避沙虫」的治标不治本方法：手术切咗，可这顽皮小结节是会复发的，你能做多少次手术呢？但中医有十分好的疗效且治标治本！中医认为，很多肺结节是「肺气不畅、痰瘀阻滞」所致：压力大、情绪郁滞致肝气犯肺，久坐油腻让脾胃差、痰湿生，痰瘀裹结肺络就成了结节。中医调结节关键在「通肺气、化痰瘀」，对症下药，药到病除！但真的需要些时间，有耐心！

　　就快过新年了！小董不想扫大家的兴，不谈大病、重病，但希望多年未做身体检查的你能「扚起心肝」年后去做全面检查，记得肺部做「低剂量电脑扫描」；如有肺结节，应找你的家庭中医师治疗，免得这个结节在你身体成为一个计时炸弹，变成不可逆转的癌性肿瘤哦！祝大家有一个健健康康、愉愉快快的新年！

学贯中西的大爱中医师博士
小董

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
15小時前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
14小時前
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
两岸热话
7小時前
六合彩｜头奖1900万结果出炉 即刻入嚟对冧巴睇你中唔中！
六合彩｜头奖1900万结果出炉 即刻入嚟对冧巴睇你中唔中！
社会
5小時前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
14小時前
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
影视圈
10小時前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
19小時前
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
旅游
14小時前
冯盈盈玲珑浮凸身材挑战极限冰水浴 「冰火交融」比坚尼照辣到喷火大方晒丰满上围
冯盈盈玲珑浮凸身材挑战极限冰水浴 「冰火交融」比坚尼照辣到喷火大方晒丰满上围
影视圈
9小時前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
13小時前
更多文章
小董 - 头发也要密室逃脱 | 轻松养生
　　最近天气有点似外国，一天如四季，温差之大，稍一疏忽，就会冻亲！ 　　50多岁女旧病人到诊，戴上冷帽，身穿短发上衣，没外套，那一刻诊所内温度约22度，户外18度，她说了一句:「好久不见」就脱帽，小董被眼前情景吓了一跳。以前，她有一把长长乌黑柔润秀发，到底经歴什么巨变，变成干枯「铁线」，像桃花支节般四方八面飘着，还参着不少白发、灰发，头顶脱发后呈现光光小洞、大洞。总之，一头病入膏肓模样！
2026-02-04 02:00 HKT
轻松养生