林国诚 - 观察于微 | 五里山

续上期的风水案例，宅主因犯流年五黄门为单位加放了专用的风水物品，全年都顺利，而且再买多一个比现在更大的单位。可惜在11月因风水物品挂得不好掉下来，但朋友可能觉得顺利而且已经近年尾和预备搬新屋，并没有挂回物品，一星期左右腿部遇到不常见的意外，拖了几星期最终要做手术，巧合地家人差不多同一时间脚部亦扭伤。故事还未完结，因为今年年头搬去更大的单位，把旧地址租出，当然把原本的风水布局清走。新租客住了一个星期，本身有些潜在的慢性病突然激发，当然不是太严重。这些类似的案例屡见不鲜。阳宅风水布局的力量真的不可轻视，我们要养成观事于微，留意宅内一切的变化，简单如家中的灯胆比正常寿命短地烧掉。通常都会同时在运程或事业上出现障碍。最有趣是见过一次在鬼节的晚上被鬼压，当晚的神枱灯便烧掉。又见过厕所出现粪渠味道，因为没有彻底地处理，滋扰了几个月，最后宅主突然得了泌尿科的问题，医生亦无药可开，我叮嘱宅主马上找工程师傅处理，原来是马桶的去水位漏气，气味从粪渠回流，更奇怪的事是修理好后，这个病竟然很快无事。因为这种病不是食药可以痊愈。又例如今次说的例子，真正有功力的师傅布局，不论是用门路或用风水物品，平时要留意有没有移位，特别是工人姐姐做清洁时容易搅乱位置。电器突然坏掉，都要尽快修理好。又有化煞的真葫芦突然全个发霉，都是宅内出现病患。总之例子多不胜数，一定要学习观察和尽快处理。



最后一提今个星期六年廿七创古中心开始修除障法直到年初一凌晨。大家真的要把握机会参加法会预备赤马的来临。



林国诚