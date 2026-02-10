曾安业 - 社交媒体下的养生年代 | 安业兴邦

香港人越来越重视健康养生，无论是运动潮流，还是各类养生食疗与补充品，只要贴上「保健养生」标签，往往便迅速成为市场焦点。零售商、平台与内容创作者纷纷将自己定位为「保健养生意见领袖（KOL）」，透过各大社交媒体的演算法大力推送，养生资讯的生产与传播速度前所未见。有关健康内容已从专业领域走进娱乐化与商品化的日常资讯流中。



审视一下自己近年的生活习惯改变，有多少其实源自社交媒体？是否因为某位网络KOL的短片而开始间歇性断食或尝试自制「修身茶」？又是否看过人工智能生成的「健硕老翁」示范太极、讲解养生功效，甚至心动跟随？当资讯内容包装得够专业、画面够真实，加上高互动率与大量转发，大众便容易忽略背后是否存在商业动机、夸大效果或缺乏实证支持。



社交媒体的兴起，使健康资讯的权威来源逐步从医疗专业与学术机构，转向网络KOL与内容创作者。近年甚至出现由人工智能生成、看似具医护背景的虚拟人物，直接向大众提供健康建议。演算法偏好能带动情绪、具戏剧性与易于传播的内容，制造出「很多人看过＝内容可靠」的错觉，使商业推广与健康资讯之间的界线日益模糊。当人工智能生成具说服力的影像或角色，「视觉可信度」与「流量认证」便逐渐取代科学证据，误导大众对内容真实性与价值的判断。



健康与养生建议需要对症下药，一旦资讯失实或被过度简化，可能导致延误诊治、错误用药，甚至加重病情。即使有部分内容本身并非完全错误，但每个人的病历与体质各异，将娱乐内容包装成健康资讯，并透过演算法不断放大，为公共健康认知带来负面影响。



笔者认为，传统媒体与专业机构在资讯爆炸的时代显得格外重要。新闻工作的核心价值，不止是传播资讯，而在于查证事实、追溯来源、平衡观点，并向真正具资格的专业人士求证，为公众建立理解现实的基础，对健康与医疗议题上尤其重要。然而，专业医疗与学术体系对社交媒体热话的回应，难以匹敌平台内容的传播速度与娱乐性，导致可信声音在资讯洪流中容易被淹没。此外，在资讯量以倍数增长的环境下，要求传统媒体或专业机构逐一查证所有流行内容，并不现实。于是，问题最终回到公众自身：市民应如何在真假难分的资讯环境中自处？第一步是将社交媒体与AI内容视为「灵感来源」，而非「行动依据」。涉及健康、医疗与身心福祉的建议，更应回到可验证的专业渠道，例如咨询家庭医生、参考本地或国际医疗机构的指引，或查阅具公信力的研究与专业组织资料。



在人工智能与社交媒体重塑资讯生态的年代，公众需要有持续的警觉性与判断力。下次按下「分享」键之前，多问一句「这是真的吗？来源是谁？是否适合所有人？」正是这个时代最实际、也最重要的自我保护方式。



曾安业