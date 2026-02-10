Cally - 香港太古可口可乐60周年志庆压轴活动 「乐在香港60载——寻乐趣」 博物馆导赏团 星期四起接受报名 | 商界讲呢啲

香港太古可口可乐60年来一直与香港人同声同气，你有无谂过呢啲「声」「气」系如何制造出嚟？作为周年志庆压轴活动，全新升级嘅香港可口可乐博物馆将首次向公众开放，于3月7日（星期六）举办一连三场公众导览活动。

太古可口可乐东南亚、香港和台湾区域首席执行官金忆出席展馆开幕典礼时表示：「自1965年在香港开展装瓶业务以来，太古可口可乐已从一个本地市场拓展成为可口可乐全球第五大的装瓶伙伴，服务超过全球十分之一的人口。香港对我们而言，不仅是起点，更是创新与承传的核心。」

推动永续发展一直系香港太古可口可乐嘅核心理念。香港太古可口可乐董事及总经理高逸才（Richard Gould）表示，品牌将继续同香港人并肩成长，迈向更可持续未来：「自2025年10月起，太古可口可乐于本地生产的500毫升『可口可乐』饮品及『bonaqua』矿物质水（1.5公升或以下）所使用的胶樽多已由本地回收的塑胶制成，实现『本地回收、本地再造』的『樽樽不息』循环模式。同时我们亦计划于2026年持续引领香港，确保市场超过50%的包装均采用再生塑胶（ rPET），进一步巩固在环保与循环经济上的领导地位。」

导赏团将以崭新的时光穿越形式结合创新互动体验，以「香港制造」为核心，回顾香港太古可口可乐与香港并肩成长的历程，同时展望可持续发展的未来方向。公众活动将于2月12日下午2时起开放网上报名https://thebottlinghuntbyswirecocacola.ievent.hk。

