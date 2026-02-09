李纯恩 - 等过年 | 好好过日子

执笔写这篇稿的时候是二月七日，再过十天就是农历新年了。



前两天已经去「正斗」取了年糕和萝卜糕，苏丝黄出品的萝卜糕也随之出现在家里了。「奇华」的零食全盒也准备好了，杭州的「真岩宗」香茶寄来了，永福寺月真大和尚写的「福」字和董桥兄的马年挥春都收到了，年味渐渐浓了。



从前到了这时候家庭主妇们都已经要为年卅晚饭桌上的内容开始忙碌了，上海人家的王师母张师母们腌咸肉、腌糟鱼、磨糯米粉、炒豆沙炒黑酿酥炒瓜子、泡水笋干、做蛋饺、做走油肉、蒸八宝饭、蒸松糕－－不亦乐乎。俱往矣。现在这些过年的食物都可以买现成的，不用自己动手了。



在年夜饭的饭桌最令我念念不忘的，总是一碟色泽鲜艳晶莹通透的蒸咸肉。咸肉是外婆自己腌的，切成一大片一大片蒸好了当头盘吃，瘦处咸鲜肥处滑腻，不知要吃多少。那一晚必然还有许多菜，但最能记住的，总是这一碟鲜香丰腴的清蒸咸肉。



我打电话给「同顺兴」的林老板，问他「刀板香」有货吗？「刀板香」是江南咸肉中的优质货，但凡家里想做咸肉菜饭、腌笃鲜、蒸百页之类，我都会去「同顺兴」买「刀板香」。林老板回说有，刚刚到货。便请他帮我预留两块。去他店里帮衬的上海人多，上海人过年咸肉吃得多，不预留怕很快卖光。去买咸肉的时候顺便再买些冬笋和塌窝菜、宁波年糕，到时再煮一锅水笋烧肉，过年餐桌上的江南年味自然就散发出来。林老板说上海「万寿斋」的小笼包也到货了，这个也好，过年的时候有朋友来家，小笼包加芝麻汤圆，再煎一碟广东年糕一碟萝卜糕，下午点心就咸甜兼备了。



就这样，等着过年了。



李纯恩