Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯榕榕（Ruby） - East - West手袋热潮 | 榕榕细语

榕榕细语
榕榕细语
冯榕榕（Ruby）
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　　每逢岁晚，女生总偏爱添置手袋，希望新一年「袋袋平安」，将好运细碎地收纳在身边。如果你仍未决定今年的「开年战利品」，不妨把目光放在近季大热的East-West长形手袋上。

　　从伸延版小废包，到被时装骚和街拍捧为It-bag的East-West手袋，重点在于修长横向比例与纤幼长肩带。它们像把一本精装小书挂在肩上，隐约散发学院气息，又不失成熟洗练。容量刚好容纳手机、长银包、钥匙和唇膏，既不浮夸，亦不矫情。这种「刚刚好」的克制感，很适合作为踏入新一年的首个投资。

　　Chanel方面，除了经典11.12及2.55外，品牌近季重提East-West Flap和Preppy Coco设计，将标志性菱格翻盖袋拉长成纤细长方形，配以可调校长度的链带，可肩揹、可斜揹，灵活度甚高。圆润边角令长形比例不会显得生硬，小巧翻盖下仍保留经典唇膏格与贴袋。

　　Goyard向来低调，今年以新推出的Bonbonnière腋下包及一系列修长腋下袋呼应East-West热潮，采用招牌Goyardine帆布，配以弧形加长皮革手挽，像缩小版法式书包。袋身轻巧，却保留足够阔度，加上品牌近季力推的新色Iris等柔和色调，使这类长形小袋多了一份温柔而内敛的气质。

　　Miu Miu则以Leather Top-Handle Bag和Beau等新款回应East-West浪潮。其Leather Top-Handle Bag采用做旧小牛皮，配上纤细顶部手挽与横向拉长廓形，揉合复古公事袋与少女手袋的语言；Beau则以简洁、略带弧度的长方形轮廓见称，搭配麂皮或光面皮革。

　　Hermès擅长在细节中体现权力与温度。近季新推出的Double Longe及带有East-West比例的Shoulder Birkin等设计便是好例子：保留经典锁头、立体袋身与精致车线，却把比例拉长、厚度收窄，令原本偏庄重的Birkin，变成得体又不失俐落的长形肩袋。以大地色、石灰色或沉静蓝色演绎时，更有一种成熟气场。

　　Louis Vuitton则以OnTheGo East-West、Pochette Métis East/West等款式，为喜爱Monogram的女生提供实际又具话题性的选择。OnTheGo East-West是缩窄、拉长版本的Tote，短手挽配长肩带，既像上班用公事袋，亦可想像成大学生爱用的课本袋；后者则以多层内格、硬挺翻盖见称，是少数真正能兼顾「手袋」与「小书包」功能的It-bag。

　　整体而言，East-West手袋的穿搭重点，在于比例与层次。上身可选择略为合身的外套——短剪羊毛外套、Tweed夹克、针织开襟衫——让长形袋身贴近腰线，视觉上拉长身形。下身则可依性格分派：偏甜美者，以百褶裙、袜套、Mary Jane回应学院风；偏干练者，选择阔脚长裤或铅笔裙，塑造「都会校友」的冷静形象。

冯榕榕（Ruby）

最Hit
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
9小時前
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
00:58
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
影视圈
10小時前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
《中年好声音》索爆评审海儿骚「最强玲珑曲线」 上围上下摆动极震撼 极丰满身材撑爆衫
《中年好声音》索爆评审海儿骚「最强玲珑曲线」 上围上下摆动极震撼 极丰满身材撑爆衫
影视圈
18小時前
李龙基感情受挫再堕电讯「赠机」陷阱  被收数公司追讨两万  疑签名遭盗用报警求助｜独家
02:30
李龙基感情受挫再堕电讯「赠机」陷阱  被收数公司追讨两万  疑签名遭盗用报警求助｜独家
影视圈
7小時前
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
02:41
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
15小時前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
16小時前
谢霆锋大仔Lucas澳洲地铁拍拖断正？贴实火辣少女一动作证极宠溺  曾传恋大30岁滑雪教练
谢霆锋大仔Lucas澳洲地铁拍拖断正？贴实火辣少女一动作证极宠溺  曾传恋大30岁滑雪教练
影视圈
12小時前
农历新年深圳地铁延长服务时间！北上探亲留意 3大口岸线齐加班 深圳湾/莲塘/罗湖/福田
农历新年深圳地铁延长服务时间！北上探亲留意 3大口岸线齐加班 深圳湾/莲塘/罗湖/福田
旅游
11小時前
更多文章
冯榕榕（Ruby） - 世界级香港设计 | 榕榕细语
　　上周末，BLACKPINK于香港启德主场馆举行「Deadline World Tour」最终站演唱会，实为乐迷难忘之盛事。除了Rosé以广东话与观众互动，并品尝港式美食增添亲切感外，Lisa更以实际行动展现对本地设计之支持。她于演出中连续穿着两件香港品牌单品，彰显团队诚意，同时亦让本地时装界备受鼓舞。 　　Lisa于现场演出时，穿起了香港品牌IP AXIS INDUSTRIAL STUD
2026-01-31 02:00 HKT
榕榕细语