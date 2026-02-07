冯榕榕（Ruby） - East - West手袋热潮 | 榕榕细语

每逢岁晚，女生总偏爱添置手袋，希望新一年「袋袋平安」，将好运细碎地收纳在身边。如果你仍未决定今年的「开年战利品」，不妨把目光放在近季大热的East-West长形手袋上。

从伸延版小废包，到被时装骚和街拍捧为It-bag的East-West手袋，重点在于修长横向比例与纤幼长肩带。它们像把一本精装小书挂在肩上，隐约散发学院气息，又不失成熟洗练。容量刚好容纳手机、长银包、钥匙和唇膏，既不浮夸，亦不矫情。这种「刚刚好」的克制感，很适合作为踏入新一年的首个投资。

Chanel方面，除了经典11.12及2.55外，品牌近季重提East-West Flap和Preppy Coco设计，将标志性菱格翻盖袋拉长成纤细长方形，配以可调校长度的链带，可肩揹、可斜揹，灵活度甚高。圆润边角令长形比例不会显得生硬，小巧翻盖下仍保留经典唇膏格与贴袋。

Goyard向来低调，今年以新推出的Bonbonnière腋下包及一系列修长腋下袋呼应East-West热潮，采用招牌Goyardine帆布，配以弧形加长皮革手挽，像缩小版法式书包。袋身轻巧，却保留足够阔度，加上品牌近季力推的新色Iris等柔和色调，使这类长形小袋多了一份温柔而内敛的气质。

Miu Miu则以Leather Top-Handle Bag和Beau等新款回应East-West浪潮。其Leather Top-Handle Bag采用做旧小牛皮，配上纤细顶部手挽与横向拉长廓形，揉合复古公事袋与少女手袋的语言；Beau则以简洁、略带弧度的长方形轮廓见称，搭配麂皮或光面皮革。

Hermès擅长在细节中体现权力与温度。近季新推出的Double Longe及带有East-West比例的Shoulder Birkin等设计便是好例子：保留经典锁头、立体袋身与精致车线，却把比例拉长、厚度收窄，令原本偏庄重的Birkin，变成得体又不失俐落的长形肩袋。以大地色、石灰色或沉静蓝色演绎时，更有一种成熟气场。

Louis Vuitton则以OnTheGo East-West、Pochette Métis East/West等款式，为喜爱Monogram的女生提供实际又具话题性的选择。OnTheGo East-West是缩窄、拉长版本的Tote，短手挽配长肩带，既像上班用公事袋，亦可想像成大学生爱用的课本袋；后者则以多层内格、硬挺翻盖见称，是少数真正能兼顾「手袋」与「小书包」功能的It-bag。

整体而言，East-West手袋的穿搭重点，在于比例与层次。上身可选择略为合身的外套——短剪羊毛外套、Tweed夹克、针织开襟衫——让长形袋身贴近腰线，视觉上拉长身形。下身则可依性格分派：偏甜美者，以百褶裙、袜套、Mary Jane回应学院风；偏干练者，选择阔脚长裤或铅笔裙，塑造「都会校友」的冷静形象。

冯榕榕（Ruby）