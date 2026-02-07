KellyChu - 十五运会特刊《600天成就的荣耀》面世 罗淑佩﹕粤港澳高效协作 造就无限可能 | Executive日记

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

十五运会特刊《600天成就的荣耀》面世 罗淑佩﹕粤港澳高效协作 造就无限可能

KellyChu
2小時前
  由广东、香港和澳门三地首度共同承办的十五运会和残特奥会，已于去年11月至12月顺利举行。为纪念这次体育盛事，文化体育及旅游局出版特刊《600天成就的荣耀》，回顾十五运会和残特奥会从筹备、部署到全城投入的精彩时刻，并重温赛场内外动人点滴。文化体育及旅游局局长罗淑佩说，这次粤港澳三地高效协作，开创了大湾区体育事业深度融合发展的崭新模式，为未来资源共享、人才交流、产业协同开辟了广阔道路，造就无限可能。

  《600天成就的荣耀》全书分为「筹备启航」、「战幔展开」及「成功背后」三个章节，以精彩图辑回顾特区政府由2023年起开始筹备十五运会和残特奥会的各项工作，包括成立筹备委员会、定期召开粤港联络会议、招募庞大义工团队等，精准部署每个环节。到后来传递圣火、开幕盛典和香港运动员在赛场上奋斗的每个身影，幕幕都是大家的经典回忆。

  罗淑佩在书中序言提及，香港特区政府全力履行中央政府交托的光荣使命，以专业与热忱搭建竞技舞台，为全国运动员创造了卓越的比赛环境；启德体育园的落成与启用，亦标志着香港体育基建迈向新纪元，为未来承办更多国际顶级赛事奠定了坚实基础。

  她说，香港健儿不负众望，以拼搏精神赢得了全城市民的喝采。这份荣耀源于运动员日以继夜的努力与教练团队的无私奉献，也凝聚全港市民的支持与鼓励，是香港的共同骄傲。此次粤港澳三地的高效协作，亦开创了大湾区体育事业深度融合发展的崭新模式，造就无限可能，我们深信这份荣耀可以持续推动香港体育发展，培育更多世界级运动员，举办更多国际顶级赛事，在国际体坛绽放更加璀璨夺目的光芒。

KellyChu

全书分为「筹备启航」、「战幔展开」及「成功背后」三个章节，回顾十五运会和残特奥会的精彩时刻。
