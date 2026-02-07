谭纪豪 - 嘉禾望岗 | 无名指

最近《嘉禾望岗》这首歌红遍大江南北，成为陈奕迅《孤勇者》以来收听率最高的歌曲。后者有大歌星加持，配合漫威人气动画，红得理直气壮；唱作《嘉禾望岗》的海来阿木虽有一定知名度，但发布至今两周已超10亿次播放，还是难以想像的成功，类似例子我只能想到20多年前刀郎的《2002年的第一场雪》。

巧合地，刀郎和海来阿木这两首歌都与一个车站有关。「停靠在八楼的二路汽车，带走了最后一片飘落的黄叶」，八楼车站因刀郎的歌竟成为了乌鲁木齐的打卡景点。嘉禾望岗则是广州一个地铁转车站，其中两条线分别以机场北站和（高铁）广州南站作终点，被网友戏称为「分手车站」。



其实「嘉禾望岗」这个梗已经很多年，据说来自网上一个留言，分别去机场和高铁站的两个人在嘉禾望岗道别，不知何日再见。人家写别离，网民却读到「走向未知的前程」。后来广东歌手刘莉旻也发表过一首同样叫《嘉禾望岗》的粤语歌，我多年未听，却仍记得那句「没料到人海中一转身，就已是一生。」



同时连接机场和火车站的地铁站多的是，何故只有嘉禾望岗成为「情感地标」？据说上世纪末这里还是农田，白云机场「北迁」后才发展起来，很多外来人口初到广州时都聚居于此，是他们生命的中转站。嘉禾望岗转车的人潮并非都是去机场和火车站，更多是在奔赴下一个人生目标的旅途中。「最后一次把你送到这里，前路各珍惜。」海来阿木这样唱。命运难免有转折，来到自己的「嘉禾望岗」，相离莫相忘，且行且珍惜。（IG︰@tamkeiho）



资深唱片人兼乐迷

谭纪豪