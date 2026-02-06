方保侨 - 比亚迪成为电动车销售冠军的背后 | 方程式

多谢《头条日报》编辑的赏识，让我有机会在此专栏「方程式」，与大家分享资讯科技与创新产业的最新见闻。



近年全球电动车市场竞争越趋激烈，2025年尾的销售数据终于令局势尘埃落定，比亚迪（BYD）全年销量达到225万辆，成功超越Tesla的164万辆，正式登上全球电动车龙头宝座。虽然Tesla在技术层面仍具领先优势，无论是自动驾驶技术、电池管理系统抑或整体性能上，依然是业界标竿，但商业胜负从来不单纯取决于技术。比亚迪的胜出在于其产品线广阔，从入门级轿车至高端SUV一应俱全，可灵活应对不同市场需求。相较之下，Tesla过于倚重Model Y作为主力销售车型，而定位前卫的Cybertruck上市后反应平平，未能带动预期增长，显示其产品结构依旧单一，缺乏市场弹性。



Elon Musk近年的政治立场渐趋偏向右翼，与美国前总统特朗普关系密切，并多次公开发表具争议性的言论，这种形象在美国及欧洲自由派市场引发反感，对品牌形象造成负面影响。部分消费者开始质疑，购买Tesla是否仍代表支持创新，抑或成为政治立场的表态。当企业品牌过度与领袖个人形象绑定，对全球化企业而言是一把双刃剑。



比亚迪的崛起正好说明，电动车市场正从「科技驱动」转向「市场导向」的新阶段。技术领先固然重要，但真正决胜负的，是产品结构、价格策略及品牌形象的公信力。对Tesla而言，这场失利或许是警号，当品牌故事被政治立场稀释，单靠工程实力，已难以维持昔日的市场神话。

方保侨