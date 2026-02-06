七仙羽 - 属兔桃花旺 做生意收入增 | 七仙语

属兔的朋友，在2026上半年运势整体平稳，但到了下半年要多留意，易有小人是非，甚至官非。属兔吉星有福德、福星、天德、天喜，凶星有咸池、卷舌、披麻、绞煞、年煞。虽然在2026年有吉星相助，但今年犯太岁，人际关系方面有些小风波。



由于犯太岁，上半年变动大，向好的方向变，多贵人帮助，财运也比2025年好，有「天喜」、「天德」等吉星拱照，单身者有机会脱单，事业方面有贵人提携，有机会升职，但要注意「破太岁」带来的波折，以及健康问题，要留意农历二、五、十、十一月，易受伤，及突然卷入口舌是非



事业：今年多吉星，打工人士有机会升职加薪，做生意人士，特别是销售行业，今年财源广进，收入增，但破太岁的关系，易漏财，被人害。赚的多，但用的也多。



财运：正财稳定，有意外收入或加薪机会，女性属兔者财运比男兔旺一些。



感情：单身者今年多机会，易遇到适合对象，有望发展长远关系。今年有桃花星旺，有天喜星入命，桃花运旺，要把握机会。



健康：今年易手脚整伤，甚至小手术，情绪有些影响。今年凶星有咸池、卷舌、披麻、年煞，易有情绪问题，例如愤怒、被人陷害导致过于担忧、多疑等精神困扰问题出现。今年易扭伤，要小心出行。今年出现的是小病小痛，平时要多注意使用利器物品要小心，并保持乐观开朗的心情。



本师傅有以下化解建议：



今年人缘好，但身边也有人搞小圈子搞是非，受卷舌衰星影响，躺着也中枪，所以今年特别要小心言行。



今年犯的凶星导致情绪低落，可以多接触三合贵人生肖属猪的人士，借此可以避免破太岁受到的伤害，并保持正念思考，多寻找开心的事情，多些笑容，笑可以吸引更多的正能量。



七仙羽