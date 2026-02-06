冯应谦 - 化妆棉选择攻略 | 花样男教授

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯应谦
3小時前
生活 专栏
　　最近执屋，发现自己竟然有一堆不同牌子的化妆棉。平时看到哪个牌子新就会买来试，其实选化妆棉从来不是单看品牌，重点是不同质地有不同用途。简单来说，化妆棉大致有三个用途：

　　第一，卸妆用。化妆棉吸收卸妆油或卸妆水后，用来擦拭脸部、嘴唇、眉毛，把彩妆、底霜、防晒都尽量抹走。这时候需要摩擦皮肤，所以结构一定要扎实，最好选有三到四层的化妆棉。很多人偏爱「纯纤维棉」，因为比较结实、不易变形。我自己就最怕化妆棉过薄或者质量太差，千万不要为了省钱把化妆棉撕开来单独用。之前做过眼睛手术，会用化妆棉擦抹眼睑，护理时也只会选最紧密的化妆棉，现在对密度仍然特别敏感。有些品牌会做表面轻微凹凸，清洁力更高。只是后来开始常用卸妆膏，没那么经常用化妆棉卸妆，算是省下不少时间。

　　第二，是用来擦拭化妆水。洗脸后把化妆水倒在化妆棉上，再轻拍在脸上。这时候化妆棉要够柔软，吸水力要好，用完不能掉棉絮，纯棉当然是最好不过。

　　第三，就是湿敷。加上护肤品敷在脸上。不过，现在面膜太方便，这招好像已经很久没用了。

　　最后，市面上还有些特别贵的化妆棉，主打敏感肌肤。其实最贵几十到一百元左右，也不用太心痛。选对化妆棉，不用迷信品牌，最重要是用得舒服，配合自己的需要就可以了。

冯应谦

冯应谦 - 旅行中「淋浴四宝」的哲学 | 花样男教授
　　出差旅行，爱美人士都会带备护肤品和化妆品。至于沐浴露、洗头水和护发素，大家一般都预期酒店会提供。不过，最近的经验发现，即使是四星或五星级酒店，为了节省成本，提供的沐浴和洗头产品实在有点令人失望。大多数只是在浴室放一大瓶补充装，连品牌都不标示。有些更夸张，沐浴露和洗头水合二为一，用后头发干燥得难以打理。若想用到有品牌的产品，大概要入住六星级酒店才有机会。 　　像我这种追求细节的完美主义者，
2026-01-30 02:00 HKT
花样男教授