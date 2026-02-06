李纯恩 - 带毛孩上馆子 | 好好过日子

特区政府修例放宽餐厅的「禁狗令」，过一段日子，获得牌照的食肆，就可以让食客带着家里的毛孩进去一起用餐了。



养狗的朋友都知道，毛孩一如己出，就是家庭一分子，是真正的「犬儿」，将他们当亲人对待，甚至比人还要亲。现在街上的婴儿车里推着的，十之八九不是人儿，而是狗儿。狗儿坐在车里顾盼自豪，主人在后推着也心生欢喜，这一份情义，家有犬儿的朋友最清楚。



解除食肆的「禁狗令」，令家有毛孩者真心欢喜，以后出外吃饭可以大大方方「携儿同行」，跟犬儿一起坐进餐厅，一家子的生活也更加自在。这也是社会的进步。在此之前，香港已经有些酒店－－比如中环的Murray Hotel－－可以让客人带狗同住。几年前我家装修，就带着毛儿子拖肥在那里住了半个多月，感觉非常好。酒店还特地为毛孩住客提供各种用品，开辟出让他们活动的地方。一家善待动物的酒店，对客人一定好。同样，一个善待动物的社会，对人也不会差。



据有关宠物组织说，现在香港大概有三千至六千间食肆有意领取允许毛孩随主人进入的牌照，所以不喜欢毛孩的人也不用担心，香港食肆几万间，自有互不干扰的地方可去。毛孩通人性，家有宠物的人，不过是希望毛孩可以跟自己一样过日子，自己吃的，他可以吃，自己去的地方，他也可以去。现在可以一起去餐厅了，日子便又美满了一些。



李纯恩