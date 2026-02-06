Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Executive日记 - 60队花车汇演「开年」 旅发局料10万人观赏 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　每年大年初一重头戏必然系旅发局主办嘅「国泰新春国际汇演之夜」，据悉今年花车巡游阵容强劲，近60队花车及来自世界各地嘅表演队伍都将齐集尖沙咀。花车汇演于香港文化中心设有观众座席，门票价格分别为600元、550元及450元，明天上午8时起在位于天星码头嘅旅发局九龙旅客咨询中心发售，先到先得，售完即止。市民旅客亦可在沿途有利位置免费欣赏。

门票明早8点开售

　　今年花车汇演以「开年 开运 开心」为主题，有首次参与汇演嘅香港麦当劳、香港品牌玩具协会及林村许愿广场。旅发局嘅花车以「盛事之都 环球欢聚」为主题，而且「好事成双」，有主副两架花车一同登场，花车以中式帆船为设计蓝本，为马年领航。届时巡游队伍将于晚上8时从香港文化中心广场出发，途经广东道、海防道及弥敦道，最终抵达香港喜来登酒店。旅发局预计今年会有10万人参与活动，料当中一半为旅客。

Executive日记

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
15小時前
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
影视圈
7小時前
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
02:47
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
社会
13小時前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
21小時前
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
影视圈
13小時前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
半个月录20宗食生蚝中诺如病毒个案 涉57人 食安中心吁避免进食高风险食物
社会
8小時前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
18小時前
立陶宛总理指容许设立「台湾代表处」犯巨大错误。美联社
立陶宛容台湾设「代表处」 总理：犯巨大错误
即时国际
16小時前
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
影视圈
8小時前
更多文章
6款「转转好运收纳盒」为大家送福。
Executive日记 - 7 - Eleven第二弹联乘惊喜 6位Sanrio角色骑马送福 | Executive日记
　　农历新年将至，7-Eleven继上月推出「开运不倒翁公仔系列」掀起一阵换购热潮后，再推第二波新春惊喜，同大家迎春接福。一众深受喜爱嘅Sanrio characters继续为大家送上祝福，与风靡全球、深受大小朋友欢迎嘅著名充气玩具马品牌RODY跳跳马合作，打造第二弹「转转好运收纳盒」，寓意新一年「马来运转」！ 　　「转转好运收纳盒」上半部分配备精致可拆卸嘅3D公仔，由6位深受喜爱的Sanr
3小時前
Executive日记
巿民可在许愿树前抛宝牒许愿。
KellyChu - 夜市72摊位 年初二开锣 林村许愿节1：1马模型任「拉头马」打卡 | Executive日记
过年，梗系要许个靓愿啦！今年「香港许愿节2026」由大年初一（2月17日）至正月十五（3月3日），大埔林村许愿广场嘅「许愿夜市」仲由年初二玩到年初六，每日开放至夜晚9点。嚟到林村，必须抛宝牒，祈求心想事成。今次马会借出两只1：1马模型俾大家「拉头马」，Kelly约好朋友去打卡，马年，当然要一马当先！ 　　今年许愿节由朝早9点开到夜晚7点，其中年初二至年初六（2月18日至22日）更延长开放到夜
2026-02-05 02:00 HKT
Executive日记