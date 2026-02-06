Executive日记 - 60队花车汇演「开年」 旅发局料10万人观赏 | Executive日记

每年大年初一重头戏必然系旅发局主办嘅「国泰新春国际汇演之夜」，据悉今年花车巡游阵容强劲，近60队花车及来自世界各地嘅表演队伍都将齐集尖沙咀。花车汇演于香港文化中心设有观众座席，门票价格分别为600元、550元及450元，明天上午8时起在位于天星码头嘅旅发局九龙旅客咨询中心发售，先到先得，售完即止。市民旅客亦可在沿途有利位置免费欣赏。



门票明早8点开售



今年花车汇演以「开年 开运 开心」为主题，有首次参与汇演嘅香港麦当劳、香港品牌玩具协会及林村许愿广场。旅发局嘅花车以「盛事之都 环球欢聚」为主题，而且「好事成双」，有主副两架花车一同登场，花车以中式帆船为设计蓝本，为马年领航。届时巡游队伍将于晚上8时从香港文化中心广场出发，途经广东道、海防道及弥敦道，最终抵达香港喜来登酒店。旅发局预计今年会有10万人参与活动，料当中一半为旅客。



