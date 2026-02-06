Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Executive日记 - 7 - Eleven第二弹联乘惊喜 6位Sanrio角色骑马送福 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　农历新年将至，7-Eleven继上月推出「开运不倒翁公仔系列」掀起一阵换购热潮后，再推第二波新春惊喜，同大家迎春接福。一众深受喜爱嘅Sanrio characters继续为大家送上祝福，与风靡全球、深受大小朋友欢迎嘅著名充气玩具马品牌RODY跳跳马合作，打造第二弹「转转好运收纳盒」，寓意新一年「马来运转」！

　　「转转好运收纳盒」上半部分配备精致可拆卸嘅3D公仔，由6位深受喜爱的Sanrio角色骑着颜色鲜艳的RODY跳跳马在齿轮上可爱现身。齿轮形状盖子隐藏着印有造型图案及新年祝贺句嘅印章，集齐6款可印砌出一个完整图案。 另外将多个「转转好运收纳盒」嘅盒身挂钩连接起来，转动其中一个3D公仔时，其他公仔也会同步转动。「转转好运收纳盒」已于7-Eleven和大家见面，粉丝们一定要储齐全套，新一年一齐转出好运来！

Executive日记

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
15小時前
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
影视圈
7小時前
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
02:47
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
社会
13小時前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
21小時前
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
影视圈
13小時前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
半个月录20宗食生蚝中诺如病毒个案 涉57人 食安中心吁避免进食高风险食物
社会
8小時前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
18小時前
立陶宛总理指容许设立「台湾代表处」犯巨大错误。美联社
立陶宛容台湾设「代表处」 总理：犯巨大错误
即时国际
16小時前
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
影视圈
8小時前
更多文章
《星岛日报》财经版推出全新理财栏目《百万仓》。
Executive日记 - 港黄金交易所主席下周一分享 星岛财经理财新栏 名人教路100万点投资 | Executive日记
2026年开咗年头一个几月，投资市场已经上上落落好多次，港股冲上28000点又跌返落嚟、金价创咗新高又急跌、比特币就仲系继续落紧；另一边，国际形势仲系紧张，联储局又要换新主席。喺呢个充满机会同风险嘅环境，如果你忽然有100万元，你会点样投资？ 　　《星岛日报》财经版推出全新理财栏目《百万仓》，专门访问各行各业嘅名人，等普通投资者可以向佢哋「偷师」，学习专业嘅投资策略同智慧，逢星期一刊出。
3小時前
Executive日记
麦当劳首次参与花车巡游，带来50周年经典复刻火车。
Executive日记 - 60队花车汇演「开年」 旅发局料10万人观赏 | Executive日记
　　每年大年初一重头戏必然系旅发局主办嘅「国泰新春国际汇演之夜」，据悉今年花车巡游阵容强劲，近60队花车及来自世界各地嘅表演队伍都将齐集尖沙咀。花车汇演于香港文化中心设有观众座席，门票价格分别为600元、550元及450元，明天上午8时起在位于天星码头嘅旅发局九龙旅客咨询中心发售，先到先得，售完即止。市民旅客亦可在沿途有利位置免费欣赏。 门票明早8点开售 　　今年花车汇演以「开年 开运
3小時前
Executive日记