Executive日记 - 7 - Eleven第二弹联乘惊喜 6位Sanrio角色骑马送福 | Executive日记

农历新年将至，7-Eleven继上月推出「开运不倒翁公仔系列」掀起一阵换购热潮后，再推第二波新春惊喜，同大家迎春接福。一众深受喜爱嘅Sanrio characters继续为大家送上祝福，与风靡全球、深受大小朋友欢迎嘅著名充气玩具马品牌RODY跳跳马合作，打造第二弹「转转好运收纳盒」，寓意新一年「马来运转」！



「转转好运收纳盒」上半部分配备精致可拆卸嘅3D公仔，由6位深受喜爱的Sanrio角色骑着颜色鲜艳的RODY跳跳马在齿轮上可爱现身。齿轮形状盖子隐藏着印有造型图案及新年祝贺句嘅印章，集齐6款可印砌出一个完整图案。 另外将多个「转转好运收纳盒」嘅盒身挂钩连接起来，转动其中一个3D公仔时，其他公仔也会同步转动。「转转好运收纳盒」已于7-Eleven和大家见面，粉丝们一定要储齐全套，新一年一齐转出好运来！



