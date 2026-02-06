Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Executive日记 - 港黄金交易所主席下周一分享 星岛财经理财新栏 名人教路100万点投资 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

2026年开咗年头一个几月，投资市场已经上上落落好多次，港股冲上28000点又跌返落嚟、金价创咗新高又急跌、比特币就仲系继续落紧；另一边，国际形势仲系紧张，联储局又要换新主席。喺呢个充满机会同风险嘅环境，如果你忽然有100万元，你会点样投资？

　　《星岛日报》财经版推出全新理财栏目《百万仓》，专门访问各行各业嘅名人，等普通投资者可以向佢哋「偷师」，学习专业嘅投资策略同智慧，逢星期一刊出。

　　资深投资者曾渊沧嘅访问已经喺本周一率先登场，佢分享咗一个攻守兼备、可以财息兼收嘅股票组合。最近好多人都钟意投资黄金，香港黄金交易所主席张德熙将会喺下周一分享佢嘅投资心得，讲解点样用黄金同白银配合传统嘅股票同债券，喺唔同市况都可以应对风险。

　　祥益地产总裁汪敦敬同埋冠域商业及经济研究中心主任关焯照都会喺《百万仓》登场。想知道点样部署你嘅100万元？记得每星期一都要睇《星岛日报》啦！
Executive日记

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
15小時前
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
影视圈
7小時前
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
02:47
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
社会
13小時前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
21小時前
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
影视圈
13小時前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
半个月录20宗食生蚝中诺如病毒个案 涉57人 食安中心吁避免进食高风险食物
社会
8小時前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
18小時前
立陶宛总理指容许设立「台湾代表处」犯巨大错误。美联社
立陶宛容台湾设「代表处」 总理：犯巨大错误
即时国际
16小時前
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
影视圈
8小時前
更多文章
金砖分布于大堂地下，搭配黄色装饰灯更显璀璨。
Executive日记 - 铺地金砖售近亿元 狂赚逾9倍 澳门英皇酒店「挖金」套现 | Executive日记
讲到「金碧辉煌」，Kelly就谂起澳门英皇娱乐酒店大堂内嘅「黄金大道」，当中据报铺设78块瑞士999.9千足纯金作装饰，总重达78公斤。近日有网友爆料，大堂金砖已不复见！小妹探索一番，原来酒店认为装设已不再与酒店主题相关，把金砖出售，既释放贵金属价值，亦节省保安及保险开支，套现近1亿元，较帐面值赚逾9倍！ 　　「黄金大道」上每一块金砖均印上独立编号，过往分布装饰于地下，铺排整齐，搭配黄色装饰
3小時前
Executive日记
6款「转转好运收纳盒」为大家送福。
Executive日记 - 7 - Eleven第二弹联乘惊喜 6位Sanrio角色骑马送福 | Executive日记
　　农历新年将至，7-Eleven继上月推出「开运不倒翁公仔系列」掀起一阵换购热潮后，再推第二波新春惊喜，同大家迎春接福。一众深受喜爱嘅Sanrio characters继续为大家送上祝福，与风靡全球、深受大小朋友欢迎嘅著名充气玩具马品牌RODY跳跳马合作，打造第二弹「转转好运收纳盒」，寓意新一年「马来运转」！ 　　「转转好运收纳盒」上半部分配备精致可拆卸嘅3D公仔，由6位深受喜爱的Sanr
3小時前
Executive日记