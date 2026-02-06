Executive日记 - 港黄金交易所主席下周一分享 星岛财经理财新栏 名人教路100万点投资 | Executive日记

2026年开咗年头一个几月，投资市场已经上上落落好多次，港股冲上28000点又跌返落嚟、金价创咗新高又急跌、比特币就仲系继续落紧；另一边，国际形势仲系紧张，联储局又要换新主席。喺呢个充满机会同风险嘅环境，如果你忽然有100万元，你会点样投资？



《星岛日报》财经版推出全新理财栏目《百万仓》，专门访问各行各业嘅名人，等普通投资者可以向佢哋「偷师」，学习专业嘅投资策略同智慧，逢星期一刊出。



资深投资者曾渊沧嘅访问已经喺本周一率先登场，佢分享咗一个攻守兼备、可以财息兼收嘅股票组合。最近好多人都钟意投资黄金，香港黄金交易所主席张德熙将会喺下周一分享佢嘅投资心得，讲解点样用黄金同白银配合传统嘅股票同债券，喺唔同市况都可以应对风险。



祥益地产总裁汪敦敬同埋冠域商业及经济研究中心主任关焯照都会喺《百万仓》登场。想知道点样部署你嘅100万元？记得每星期一都要睇《星岛日报》啦！

Executive日记